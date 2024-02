La misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal Pnrr, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili. Qui il testo del decreto

È stato pubblicato sul sito del ministero dell'Ambiente il decreto che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi. Entra in vigore il 14 febbraio.



Regole e incentivi

Come previsto dal provvedimento, entro i prossimi quindici giorni saranno approvate dal ministero dell’Ambiente, su proposta del Gse, le Regole Operative che disciplinano le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il Gse, soggetto gestore della misura, pubblicherà il primo avviso pubblico per la presentazione delle richieste entro trenta giorni dall'approvazione delle Regole. Per promuovere la realizzazione di questi sistemi ibridi agricoltura-energia, la misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal Pnrr, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, abbinato a una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete. I beneficiari della misura sono gli imprenditori agricoli e loro aggregazioni o le associazioni temporanee di impresa che includano almeno un imprenditore agricolo.



Registri

L'accesso al meccanismo è garantito attraverso l'iscrizione in appositi registri o attraverso la partecipazione a procedure competitive in funzione della titolarità e della taglia dei progetti, che si svolgeranno nel corso del 2024. Le procedure di registro sono riservate a impianti di potenza fino a 1 megawatt realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, mentre le procedure competitive sono riservate a impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includano almeno un imprenditore agricolo. Attraverso il provvedimento sarà favorito lo sviluppo di almeno 1,04 GW complessivi di impianti agrivoltaici.



Il testo del decreto è qui