Il Gse ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste. Ricevute 120 domande per quasi 450 MW

L’undicesima gara di assegnazione , tramite aste e registi, prevista dal decreto Fer1, ha assegnato in questi giorni oltre 422 MW a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici. Per effetto di questi risultati, la potenza complessivamente ammessa nelle undici procedure gestite dal Gse sale a 6.127 MW, pari al 77% degli 8.000 MW di potenza disponibile prevista dal Dm 4 luglio 2019. Lo rende noto il Gse precisando di aver ricevuto nell'ultimo bando 120 domande per quasi 450 MW di potenza richiesta. In totale, precisa il Gse, le procedure competitive hanno impegnato oltre l'80% della potenza disponibile per i Registri e oltre il 70% per le Aste. Proprio 31 maggio viene dato il via al dodicesimo bando.



La proroga

Gse segnala tra l’altro nella sua nota che per gli impianti eolici, idroelettrici e a gas da processi di depurazione la data ultima per l'entrata in esercizio ai fini del riconoscimento delle tariffe dall'Allegato 1 del DM 23 giugno 2016 è stata prorogata dalle disposizioni del D.L. 221/2021 all'8 ottobre 2022.

Tale termine non può essere ulteriormente prorogato nel caso il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sia stato conseguito in data successiva al termine stesso. Per quanto sopra, con riferimento alle graduatorie dei Registri Gruppi A e B dell'undicesima procedura, agli impianti eolici e idroelettrici il cui titolo autorizzativo sia stato rilasciato in data successiva all'8 ottobre 2022, sono state attribuite le tariffe di riferimento e le conseguenti tariffe offerte previste dall'Allegato 1 del DM 4 luglio 2019, anche nei casi in cui il Soggetto Responsabile abbia richiesto, all'atto di iscrizione a Registro, di beneficiare delle tariffe del DM 23 giugno 2016.