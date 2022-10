Complessivamente, vale il 18% del totale messo a gara. La parte solare vale 294 MW e quella eolica 119 MW

Nuovo flop per le aste di incentivazione alle rinnovabili del Gse. Il gestore ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste della nona procedura prevista dal Dm 4 luglio 2019, assegnando oltre 500 MW a impianti eolici e fotovoltaici ma su un totale di 2.857 MW. Sono stati assegnati 413 MW, il 18% della quota totale, mentre la parte rimanente di oltre 120 MW sono pratiche che sono state escluse o i cui proponenti hanno rinunciato. Nel dettaglio, sono stati assegnati 294 MW di capacità solare in 42 progetti che vanno da 1,5 MW a 86 MW. Assegnati poi ulteriori 119 MW di capacità eolica in 4 progetti che vanno da 21 MW a 55 MW. Sono disponibili nella specifica sezione https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...

del sito, suddivisi per Gruppo e relativo contingente di potenza, come previsto nei Bandi del 31 maggio 2022: le graduatorie degli impianti risultati in posizione tale da rientrare nel pertinente contingente sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e come riscontrate dal Gse nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione; gli elenchi degli impianti esclusi per mancato pagamento dei costi d'istruttoria, come previsto dal Dm 24 dicembre 2014, o per motivi riscontrati dal Gse dall'analisi della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione; gli elenchi degli impianti oggetto di rinuncia le cui istanze sono state presentate entro il 27 settembre.



Il registro

Con riferimento agli impianti ammessi, GSE ha precisato che i contingenti di potenza disponibile indicati nei Bandi del 31/05/2022 sono stati riallocati secondo il meccanismo previsto dal Decreto. Per effetto di tale meccanismo, nel Registro del Gruppo A sono stati ammessi 96 impianti per una potenza complessiva pari a 63,2 MW sebbene il contingente inizialmente disponibile nel Bando

fosse nullo. Intanto si è già aperta la decima asta con le richieste di accesso agli incentivi, per gli impianti ammessi in Tabella A e già in esercizio, potranno essere presentate entro e non oltre il 28 ottobre.