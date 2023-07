Installati oltre 100mila nuovi impianti fotovoltaici in Italia dallo scorso anno. Sul podio della classifica delle città più “virtuose d’Italia” Brescia, Roma e Padova

L’Italia continua ad accelerare sulle rinnovabili e mostra come l’adozione di impianti fotovoltaici sia un trend in costante crescita. Infatti, ammontano a oltre 1 milione gli impianti solari installati sul territorio nazionale a marzo 2023, più precisamente 1.324.089, contro i 1.222.045 del 2022, per un totale di oltre 100mila nuovi impianti installati nei primi tre mesi del 2023. È questa la principale evidenza emersa dalla settima edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar - l’azienda di Brunello che, con la sua settima edizione, ha presentato la nuova classifica delle 10 province italiane che si sono distinte per maggior numero di installazioni fotovoltaiche nei primi tre mesi del 2023.



I dati per provincia

Nonostante il sole sia uno dei simboli del Mezzogiorno d’Italia, la maggior concentrazione di impianti fotovoltaici è al Nord. Tuttavia, la fotografia attuale sulla diffusione del solare in Italia mostra risultati molto positivi con oltre 100mila nuovi impianti nei primi tre mesi del 2023. La strada intrapresa è quella giusta ma serve continuare ad impegnarsi in questa direzione per sfruttare tutto il potenziale ancora inespresso”.

Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, le 10 province d’Italia più “virtuose” sono rispettivamente: Brescia con +3.856 nuovi impianti; Roma con +3.179; Padova con +3.111 nuovi impianti; Torino con +2.907 nuovi impianti; Milano con +2.903 nuovi impianti; Vicenza con +2.820 nuovi impianti; Varese con +2.801 nuovi impianti; Venezia con +2.794 nuovi impianti; Treviso con +2.756 nuovi impianti e Verona con +2.335 nuovi impianti.

Complessivamente, al netto del maggior numero di installazioni realizzate nei primi tre mesi del 2023, la provincia d’Italia che conta più impianti solari a marzo 2023 è Roma (50.887) seguita da Brescia (45.979), Treviso (41.303), Padova (41.168), Vicenza (35.364), Torino (34.718), Venezia (31.619), Bergamo (30.834), Milano (30.371) e Verona (2.9817).