L'analisi - che mette in luce lo stato attuale delle rinnovabili sul suolo nazionale - mostra che a marzo 2024 sono 1.684.316 gli impianti presenti, ben 360.198 in più rispetto alla fine del 2023. Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte sono le regioni d’Italia che si sono distinte per maggior numero di installazioni

Il settore fotovoltaico continua la sua crescita in tutta Italia. Nell’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar emergono risultati che superano le aspettative. A marzo 2024 sono 1.684.316, gli impianti installati in tutto il Paese, 360.198 in più dell’anno scorso, pari a un incremento del 27%. A un'analisi più dettagliata emerge che le città sul podio per il maggior numero di impianti installati si confermano essere Roma, Brescia e Padova, ma non solo. L’incremento di nuovi impianti a Roma è stato di +15.435, quintuplicando (+485%) il risultato dell’anno precedente; lo stesso vale per Brescia (12552 impianti, +325% sul 2023) e Padova (11363 impianti, +365% sul 2023), che hanno quadruplicato gli impianti installati l’anno precedente.



Le province più virtuose

Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, le 10 province d’Italia più “virtuose” sono rispettivamente: Roma con +15.435 nuovi impianti; Brescia con +12.552; Padova con +11.363 nuovi impianti; Milano con +9.534 nuovi impianti; Torino con +9.451 nuovi impianti; Bergamo con +8.587 nuovi impianti; Udine con +8.511 nuovi impianti; Bari con +8.038 nuovi impianti; Verona con +7.889 nuovi impianti e Venezia con +7.886 nuovi impianti.

Complessivamente, al netto del maggior numero di installazioni realizzate nei primi tre mesi del 2024, la provincia d’Italia che conta più impianti solari a marzo 2024 è Roma (66.322) seguita rispettivamente da Brescia (58.531), Padova (52.531), Treviso (48.730), Torino (44.169), Vicenza (42.910), Milano (39905), Venezia (39.505), Bergamo (39.412) e Verona (37.706).

Interessante notare che, ponderano il numero di impianti per numero di abitanti, la provincia di Treviso rileva addirittura la presenza di un impianto ogni due persone (0,580), seguita dalla provincia di Cuneo (0,448) e da quella di Pordenone (0,407).

“Gli italiani hanno capito che, anche senza il bonus del 110%, l'energia solare è un investimento che offre significativi risparmi economici e garantisce indipendenza dalla variabilità dei prezzi dell'energia elettrica. Questa consapevolezza è evidente dal fatto che in tutte le regioni l'adozione del fotovoltaico non è stata una semplice moda degli ultimi due anni, ma una scelta consapevole e ponderata per privati e aziende”, afferma Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec solar e membro del consiglio di Italia solare.