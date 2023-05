Lo schema di regolamento prevede che, a determinate caratteristiche e condizioni, il legno può essere qualificato come combustibile

È stato firmato il decreto che inserisce il legno lamellare in forma di cippato nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava, che ha seguito personalmente il dossier.



L’esigenza a fini energetici

“Più volte ci era stata rappresentata, da enti pubblici ed operatori privati, l’esigenza di utilizzare i residui provenienti da processi di lavorazione del legno trattati con colle, a fini energetici. Lo schema di regolamento a cui abbiamo lavorato prevede, per l’appunto, che, a determinate caratteristiche e condizioni, il legno può essere qualificato come combustibile nel pieno rispetto dell’ambiente, sottraendolo così al circuito della gestione dei rifiuti” conclude Gava.