Il premier punta su investimenti per 160 milioni di sterline nell’eolico offshore nel Nord e oltre 60mila posti di lavoro

Boris Johnson vuole far diventare l’Inghilterra più verde che mai. Il primo ministro inglese ha detto che il Regno Unito sarà "leader mondiale nell'energia eolica pulita" e si impegna a investire 160 milioni di sterline per aggiornare i porti e le fabbriche per la costruzione di turbine, fissando un obiettivo per il vento per produrre elettricità sufficiente per alimentare l'equivalente di ogni casa del Regno Unito entro il 2030.

Occupazione rinnovabile

Il piano punta a creare duemila posti di lavoro nel settore edile e altri 60mila nell’indotto. L’annuncio di Johnson arriva dopo che si è impegnato al vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità a New York per proteggere il 30% della terra del Regno Unito per la natura come un "impulso per la biodiversità".



Impianti eolici

Il progetto prevede che il denaro venga investito nella produzione a Teesside e Humber nel nord dell'Inghilterra, nonché in siti in Scozia e Galles. Johnson ha anche detto che il governo sta aumentando il suo obiettivo per la capacità di energia eolica offshore entro il 2030 da 30 GW a 40 GW.

Gli impegni sono la prima fase di un piano in 10 punti per una "rivoluzione industriale verde" da parte del governo, con il titolate di Downing Street che promette il resto dei dettagli entro la fine dell'anno per "accelerare il nostro progresso verso le emissioni nette zero entro il 2050".