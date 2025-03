Molti gli impianti autorizzati nel brindisino ma il più grande, da oltre 100 MW di potenza, sorgerà in alcuni comuni del viterbese.

Sono quasi tutti agrivoltaici gli impianti autorizzati dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della Valutazione Impatto Ambientale (Pniec-Pnrr) e presentati tra gennaio e febbraio. Ma non solo via libera, anche qualche bocciatura.



Puglia

Tra gli autorizzati sono molte le richieste provenienti dalla Puglia, specie nel brindisino. Tra questi un impianto agrivoltaico con potenza di 40 MWp nel Comune di Stornarella (FG) e Orta Nova (FG) in località "Ferranti"; un progetto per la costruzione ed esercizio di un altro impianto agrivoltaico, di potenza pari a 25,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco (BR) e San Donaci (BR) e altri 30 MW a Brindisi in località Masseria Mascava. Esito positivo anche per un impianto agrivoltaico, per produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e contestuale attività agricola, di potenza nominale pari a 56,50 MW a Latiano sempre nel brindisino.



Lazio e Sardegna

Un grosso impianto agrivoltaico, denominato "Energia dell'olio", della potenza di 107,13 MW, sorgerà nei comuni laziali del viterbese (Cellere, Canino, Tessennano, Tarquinia, Arlena di Castro, Montalto di Castro). Autorizzato, sempre nel viterbese, anche un progetto agrivoltaico di 38 MW nei comuni di Marta (VT) e Tuscania (VT). Ancora nel Lazio verrà realizzato un impianto fotovoltaico da 19,85 MW nel Comune di Latina. Agrivoltaico con accumulo invece in Sardegna con la "Fattoria Solare Siamaggiore 1" della potenza di picco di 34,315 MW integrato con sistema di accumulo di 7,5 MW, da realizzarsi nei Comuni di Siamaggiore e Solarussa in Provincia di Oristano.



Basilicata e Sicilia

Via libera in Basilicata per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Salandra", sito nel Comune di Salandra (MT) in contrada Bradanelli nel Comune di Garaguso (MT), di potenza massima complessiva pari a 70.26 MW e per un progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 19 MW denominato "Trincinaro" da realizzarsi nel comune di Pomarico (Mt). In Sicilia, invece, autorizzato il progetto di un impianto agro-fotovoltaico, denominato "Gela 98", di potenza nominale pari a 98,439 MW.



Impianti bocciati

Tra gli impianti che hanno ricevuto esito negativo si segnalano: il progetto agrivoltaico "Savinetta", di potenza pari a 20,66 MW, nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BT); un altro progetto agrivoltaico nei comuni molisani di Ururi e Rotello (CB); il progetto agrivoltaico della potenza di 93,019 MW da realizzarsi nel comune di Foggia; infine quello da 25,633 MWp da realizzarsi nel Comune di Ittiti (SS).