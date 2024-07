In costruzione 339 gigawatt di energia pulita. Il carbone ha perso sette punti percentuali rispetto al maggio 2023. I dati del Global Energy Monitor

La Cina è sempre più il vero motore mondiale delle rinnovabili: i nuovi cantieri legati ad eolico e fotovoltaico sono quasi il doppio rispetto al resto del mondo. A segnalarlo sono i dati del nuovo report di Global Energy Monitor.



I numeri

Bastano pochi numeri – leggiamo su Il Manifesto - per far comprendere quanto Pechino stia scommettendo forte sulle rinnovabili. Sono 180 GW di solare in costruzione e 159 GW di eolico. Questo porta il totale dell’energia eolica e solare in costruzione a 339 GW. Tra marzo 2023 e marzo 2024, la Cina ha installato più energia solare di quanta ne abbia installata nei tre anni precedenti messi insieme, e più di quanta ne abbia installata il resto del mondo messo insieme per il 2023. Il gigante asiatico sembra destinato a raggiungere i 1.200 GW di capacità eolica e solare entro la fine del 2024, sei anni prima dell’obiettivo fissato tempo fa per il 2030. Il confronto con l’altra potenza globale, gli Stati Uniti, almeno su questo fronte è improponibile: negli Usa sono in costruzione appena 40 GW.



Il calo del carbone

Un altro dato cinese deve interessare il mondo. L’energia pulita ha generato il 44% dell’elettricità cinese nel maggio 2024, facendo scendere la quota del carbone al minimo storico del 53%, nonostante la continua crescita della domanda. Il carbone ha perso sette punti percentuali rispetto al maggio 2023, quando rappresentava il 60% della generazione in Cina. Secondo Carbon Brief, se l’attuale rapida diffusione dell’eolico e del solare continuerà, è probabile che la produzione di CO2 della Cina continui a diminuire, rendendo il 2023 l’anno di picco per le emissioni.

Ma la strada è ancora lunga rispetto all’obiettivo del 50%. Tra il 2020 e il 2023, il 30% della crescita del consumo energetico è stato coperto da fonti rinnovabili, mancano dunque ancora 20 punti. Ma la nuova accelerata arriva in tempo per il 2025, quando Pechino dovrebbe annunciare i nuovi obiettivi climatici.