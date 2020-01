Google, Facebook, Amazon e Microsoft sono i maggiori acquirenti per alimentare i loro data center. Dalle prime 100 aziende accordi per PPA fino a 30 miliardi

Le più grandi aziende tecnologiche del mondo hanno sostenuto l’aumento record della quantità di energia rinnovabile venduta direttamente alle società globali lo scorso anno. Secondo un rapporto di BloombergNEF - ripreso dal Guardian - , le società globali hanno acquistato abbastanza energia pulita negli ultimi 12 anni pari all’intera capacità energetica di paesi come il Vietnam o la Polonia, detenendo quasi un quarto dell'energia rinnovabile venduta a società globali lo scorso anno, secondo il rapporto.

La quantità di energia pulita da sviluppatori di energia rinnovabile acquistata dalle aziende è triplicata negli ultimi due anni, trainata da un crescente appetito aziendale per l'energia sostenibile. I giganti della tecnologia, tra cui Google, Facebook, Amazon e Microsoft, sono emersi come i maggiori acquirenti di energia rinnovabile per alimentare i loro data center.

Il più grande acquirente è Google, che l'anno scorso ha rivelato i piani per il più grande affare di energia rinnovabile nella storia dell'azienda. L'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, ha affermato che l'accordo sull'energia pulita includerà 18 accordi separati per fornire a Google elettricità da progetti eolici e solari in tutto il mondo. Il portafoglio di energia verde del motore di ricerca crescerà del 40%, dando alla società l'accesso a 1,6 gigawatt di elettricità pulita in più.

L'anno scorso le 100 principali aziende hanno stretto accordi per acquistare 19,5 GW di energia rinnovabile, in crescita del 40% rispetto al record dell'anno precedente. Grazie ad accordi di acquisto di energia (PPA) sono stati spesi tra i 20 e i 30 miliardi di dollari, costituendo circa il 10% degli investimenti totali nel mondo delle energie rinnovabili nel 2019. Il mercato degli PPA è cresciuto rapidamente nel Nord America, dove viene effettuata la maggior parte di questi acquisti, ma un numero crescente di accordi è stato concluso in Europa e in America Latina.