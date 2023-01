Bruxelles rivedrà il mercato dell'elettricità per dare priorità a una riduzione dei costi dell'energia rinnovabile

"Stiamo studiando come portare meglio i benefici delle rinnovabili ai consumatori". Lo ha detto la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson in un'intervista al Financial Times, spiegando che Bruxelles intende rivedere il mercato dell'elettricità per dare priorità a una riduzione dei costi dell'energia rinnovabile.



Una quota maggiore di rinnovabili

L'esecutivo Ue, ha spiegato, è sottoposto a "fortissime pressioni politiche" per ridisegnare il mercato elettrico e ridurre le bollette per i consumatori. "Stiamo lavorando in circostanze straordinarie e stiamo realizzando le riforme più velocemente di quanto la Commissione faccia di solito". Sulle valutazioni su come portare ai consumatori i "benefici di una quota maggiore di energie rinnovabili", "avremo bisogno anche di centrali a gas - afferma -, ma non vogliamo creare un sistema in cui saranno in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7". Il quotidiano cita anche una bozza di riforma del mercato nella quale la Commissione suggerirebbe di rendere l'energia rinnovabile più rispondente ai suoi "veri costi di produzione".