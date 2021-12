Un secco no all’eolico a largo della costa da parte di 28 comuni della provincia di Lecce, ma il capoluogo tace

Sono 28 i comuni della provincia di Lecce che si sono espressi ufficialmente con un’apposita deliberazione: il loro è un secco “no” all’eolico offshore, che a loro dire minerebbe la costa salentina, come nell’ipotesi del progetto della multinazionale Odra tra Otranto e Castro. I comuni che si sono espressi sono quelli di Arnesano, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castro, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Cutrofiano, Galatone, Giurdignano, Maglie, Martignano, Matino, Muro Leccese, Novoli, Otranto, Palmariggi, Porto Cesareo, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Supersano, Taviano, Ugento, Vernole e Zollino.

Un progetto enorme

Attesi, per i prossimi giorni, anche i “no” di altre amministrazioni. L’iniziativa, anche a seguito del sit-in a Porto Miggiano, voluto dal Movimento Regione Salento, con la presenza ufficiale di 74 Comuni del Leccese, del Presidente della Provincia e di tantissime associazioni e cittadini contrari al mastodontico progetto che prevedrebbe 90 pale eoliche di circa 300 metri di altezza a 9 chilometri dal litorale tra Otranto e Castro. La situazione non riguarda, però, solo quel tratto di costa ma anche le marine di Lecce per un altro progetto di simile natura da Brindisi a San Cataldo, per il quale 11 consiglieri comunali del capoluogo hanno ufficialmente richiesto al Sindaco di adottare un ordine del giorno per esprimere la netta contrarietà dell’assise al progetto. La richiesta avanzata è quella, più in generale, di tutelare il patrimonio paesaggistico salentino, a fronte di tutti i progetti che prevedano la realizzazione di parchi eolici marini offshore al largo delle coste salentina.