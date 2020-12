La crescita dipende dall’introduzione del terzo bando FER, al quale corrispondono impianti per oltre 430 MW. L’aggiornamento del GSE

Aggiornato il contatore delle fonti rinnovabili: al 31 ottobre il costo indicativo medio calcolato risulta pari a 5,273 miliardi di euro. Tale ammontare, segnala il GSE, va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro ed è in lieve aumento rispetto alla pubblicazione precedente, anche per l’introduzione degli esiti del III bando previsto dal DM 4/7/2019, al quale corrispondono impianti per oltre 430 MW, con un costo indicativo di circa 29 milioni di euro.

A ciò si aggiungono segnali di ribasso del prezzo dell’energia, che determinano un aumento del costo indicativo e del costo indicativo medio. Per maggiori informazioni è possibile consultare sul sito del GSE i documenti relativi alle modalità di calcolo e allo Scenario Evolutivo del contatore.