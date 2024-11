L’aggiornamento tra la fine di ottobre e la metà di novembre del ministero dell’Ambiente sui nuovi impianti che hanno ricevuto esito positivo dalla valutazione di impatto ambientale. Sono quasi tutti dal Sud Italia

Sono soprattutto agrivoltaici, ma anche fotovoltaici ed eolici, gli impianti che sono stati autorizzati dal ministero dell’Ambiente nell’ultimo mese (tra il 23 ottobre e il 14 novembre) attraverso le sue valutazioni di impatto ambientale. Due impianti sono stati invece bocciati in Campania e in Sardegna. Dall’aggiornamento con gli ultimi provvedimenti presenti sul sito ecco tutte le decisioni prese:



Agrivoltaico

Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici ne sono stati autorizzati soprattutto in Puglia e Basilicata ma sono state coinvolte anche Marche, Sicilia e Lazio: il progetto per la realizzazione di un impianto, denominato "Treia Fiorini", di potenza pari a 16,95 MW da realizzare nel Comune di Treia (MC), in località Contrada Camporota; il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico, denominato "Guarini", della potenza di 28,454 MW, da realizzarsi nel Comune di Brindisi; il progetto "Progetto agrovoltaico e delle relative opere e delle infrastrutture connesse, denominato "Ervesa", con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage, sito nei Comuni di Veglie (LE), Erchie (BR), Salice Salentino (LE), e Avetrana (TA); l’impianto agrovoltaico della potenza pari a 19,98 MW, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ) in località "Masseria Sterpara Sottana"; l’impianto agrovoltaico denominato "Foggia-Manfredonia" di potenza pari a 62,45204 MW, sito nei comuni di Manfredonia (FG) e di Foggia (FG); un altro potenza nominale di 29,31 MW denominato "Dafne" da ubicarsi nel territorio del comune di Francofonte (SR), e relative opere di connessione anche nel comune di Vizzini (CT); l’impianto "San Donato", per una potenza complessiva di 19,81 MW comprensivo di sistema di accumulo della potenza complessiva di 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Grottole (MT); il progetto agrivoltaico denominato "RNE 1 Lanuvio Solar", della potenza di 60,90 MW nel comune di Lanuvio (RM).



Fotovoltaico

Per quanto riguarda il fotovoltaico sono stati autorizzati gli impianti di: di Foggia (FG), in località Tavernola, e Manfredonia (FG) dalla potenza di 49,4MW; il"Progetto di impianto fotovoltaico denominato "Impianto Fotovoltaico Bufala" potenza di 56,48 MW da realizzarsi nei Comuni di Castel Volturno e Cancello e Arnone (CE) e con cavidotto in MT; il Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Acquapendente", di potenza pari a 37,15 MW nei Comuni di Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR).".



Eolico

Infine per le autorizzazioni all’eolico è stato dato esito positivo al progetto "Progetto di repowering, relativo all'impianto eolico esistente denominato "Parco Eolico Sant'Agata" della potenza complessiva di 72 MW, con smantellamento degli attuali 36 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 17 nuovi aerogeneratori, della potenza unitaria di 6,8 MW; via libera anche al progetto definitivo per il rifacimento di un parco eolico composto da 10 turbine della potenza di 6,1 MW per una potenza complessiva di generazione pari a 61,00 MW nel Comune di Alberona (FG).



Impianti bocciati

Sono state concluse infine con esito negativo le procedure di valutazione ambientale dei progetti: di un impianto fotovoltaico a terra da 96,152 MWp, in località "Serra Taccori" nel comune di Uta (CA) e l’impianto eolico costituito da n. 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 43,64 MW nel comune di Bisaccia (AV).



