Coinvolte le regioni costiere del Sud Italia e delle isole. Il maggiore per potenza si trova nel canale di Sicilia, la regione più rappresentata è la Sardegna

di Roberto Bonafini

Sono numerose le procedure di VIA per progetti di eolico offshore avviate nella fase di verifica preliminare di scoping, che si trovano sul tavolo del ministero dell’Ambiente. Le proposte dovrebbero sorgere tra il Centro e il Sud Italia. Sei le regioni interessate: Abruzzo, Lazio, Puglia, Calabria Sicilia e Sardegna che, con cinque progetti, è la regione maggiormente coinvolta, mentre in Puglia si troverebbe la potenza complessiva maggiore, qualora venisse autorizzata. L’impianto singolo più grande sarebbe installato invece nel Canale di Sicilia, con una potenza di quasi 2.800 MW.



Progetti in Abruzzo e Puglia

Partendo dall’Adriatico, ecco nel dettaglio i progetti in campo. Il primo è un impianto denominato "Parco eolico off-shore Medio Adriatico collocato nel Medio Adriatico, di potenza pari a 800 MW, che dispone di un impianto storage di potenza pari a 200 MW sito nei comuni di Ortona (CH), Francavilla Al Mare (CH), Ripa Teatina (CH), Torrevecchia Teatina (CH), Chieti (CH), San Giovanni Teatino (CH), Cepagatti (PE), Spoltore (PE), Moscufo (PE) e Collecorvino (PE). Tre sono invece la pratiche per la Puglia: la principale è il progetto di un impianto eolico offshore denominato "Dorada", composto da 108 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 15 MW, per una potenza totale d'impianto di 1620 MW, da realizzarsi al largo nel Mar Ionio Settentrionale, incluse le opere di connessione con approdo costiero previsto nel Comune di Maruggio (TA). Altro progetto è quello composto da 98 aereogeneratori ciascuno di potenza nominale di 12 MW, per una potenza totale di 1176 MW da realizzarsi ad una distanza di 9 km dalla costa nord orientale della Regione Puglia tra la città di Brindisi (BR) e San Cataldo (LE). Il punto di approdo del cavidotto è previsto in prossimità della centrale elettrica di Cerano (BR); infine, sempre in zona, c’è un altro progetto per la realizzazione di una centrale eolica offshore denominata "BRN", costituita da 33 aerogeneratori di potenza nominale pari a 15 MW, e da un aerogeneratore di potenza pari a 9 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 504 MW, con opere in Provincia di Brindisi, da realizzarsi nel Mar Adriatico Meridionale ad una distanza di circa 22 km dalla costa.



Progetti nel Lazio e Sardegna

Passando invece al Mar Tirreno, è stata avviata un’istanza di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale relativa al progetto di impianto eolico offshore di tipo floating denominato "Parco eolico offshore Ardea" di potenza pari a 800 MW per la produzione di energia elettrica, collocato nel Lazio. Cinque sono invece i progetti in Sardegna. Il maggiore è un progetto per la realizzazione di un parco eolico offshore denominato "Nora Energia 1", composto da 53 aerogeneratori, per una potenza di 795 MW, ubicato tra il comune di Sant'Antioco e il comune di Santa Margherita di Pula. Sempre dalla stessa azienda, Nora Ventu, arriva anche il Progetto di un parco eolico offshore denominato "Nora Energia 2", composto da 40 aerogeneratori per una potenza di 600 MW, che si trova nello specchio di mare all'interno del Canale di Sardegna e a sud est del Golfo di Cagliari. Nel Sud Sardegna viene proposto invece un parco eolico offshore e relative opere con potenza complessiva di 504 MW, in provincia Sud Sardegna (SU), denominato "San Pietro Sud". Passando invece a Nord, nel sassarese, si trova un progetto per la realizzazione di una centrale eolica offshore in Provincia di Sassari della potenza installata di 510MW, denominato "ALG" e, sempre al largo di Alghero, un parco eolico offshore di tipo floating, denominato Sardinia North West Avenhexicon.



Progetti in Calabria e Sicilia

Quanto infine al largo delle coste calabre e sicule troviamo, tra le prime sul Mar Ionio, un impianto eolico offshore di Ow Italy "Fortevento" composto da 39 aerogeneratori galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuno per una potenza complessiva di 585 MW, collocato tra il Comune di Soverato (CZ) e una frazione del Comune di Isola Capo Rizzuto, in particolare nello specchio di mare del Golfo del Comune di Squillace in provincia di Catanzaro; l’altro è un parco eolico offshore di tipo galleggiante della potenza complessiva di 555 MW, di Acciona Energia Global Italia, denominato "Calabria" da realizzarsi nel Golfo di Squillace al largo di Punta Stilo. Passando invece in Sicilia ecco tre progetti galleggianti: il più importante, già concluso nella fase preliminare, riguarda un parco eolico offshore di tipo galleggiante di Renexia da realizzarsi nel Canale di Sicilia, della potenza di 2793 MW, costituito da 190 aerogeneratori da 14,7 MW. Sempre nel Canale di Sicilia ce n’è un altro denominato "Sicily South" per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 1.200 MW di Avenhexicon e un terzo con 33 aerogeneratori di potenza nominale di 15 MW ciascuno per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 495 MW, antistante la costa orientale della Sicilia proposto da Repower Renewable.