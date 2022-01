Si tratta dei parchi eolici Monte Mattina e Sant’Alessandro, con una capacità installata pari rispettivamente a 25 MW e 45 MW

EDP Renewables, il quarto produttore mondiale di energia rinnovabile, ha messo in esercizio due parchi eolici: Monte Mattina, da 25 MW, e Sant’Alessandro, da 45 MW. Tali progetti contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 di circa 86.000 t all’anno e a fornire energia a oltre 58.000 famiglie.

I due impianti

Il parco eolico di Monte Mattina si trova in Campania, dove EDPR conta già una capacità installata di 35 MW, ora aumentata a 60 MW ed è costituito da 7 aerogeneratori da 3,6 MW. Il parco di Sant’Alessandro si trova invece in Basilicata, dove l’azienda conta già una potenza installata di 171 MW, ora incrementata a 226 MW. Tale parco è costituito da 13 aerogeneratori da 3,45 MW.

Cresce l’impegno in Italia

Grazie all’entrata in esercizio di entrambi gli impianti, EDPR raggiunge la capacità operativa di 385 MW in Italia di cui circa 100 MW sono entrati in esercizio quest’anno. Tali progetti si inquadrano nell’impegno globale dell’azienda in tema di transizione energetica e nell’investimento di ca. 19 miliardi di euro previsto dal piano strategico per la realizzazione di ca. 20 GW di potenza rinnovabile entro il 2025.​