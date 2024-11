L’accordo prevede l’acquisizione da parte della controllata Endesa Generación dell’intero capitale sociale di Corporación Acciona Hidráulica, che detiene un portafoglio di impianti idroelettrici per 626 MW di capacità installata

Enel scommette sull’idroelettrico spagnolo. Attraverso la controllata Endesa Generación, ha firmato un accordo con Corporación Acciona Energías Renovables, società appartenente al gruppo Acciona, per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Corporación Acciona Hidráulica (CAH), il ramo idroelettrico della compagnaia. L’accordo prevede un corrispettivo pari a 1 miliardo di euro soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni, in considerazione del tempo che intercorrerà fino al perfezionamento dell’operazione.



Che cosa acquista

Il portafoglio di impianti detenuto da CAH è composto da 34 centrali idroelettriche, localizzate nel nord-est della Spagna, per una capacità installata complessiva di 626 MW, la maggior parte modulabile, che nel 2023 hanno generato circa 1,3 TWh.

L’accordo permetterà al gruppo Enel di accrescere la quota del portafoglio di vendite coperta dalla produzione rinnovabile in Spagna, con l’obiettivo di massimizzare i ritorni generati dalla presenza integrata lungo l’intera catena del valore. In seguito al perfezionamento dell’acquisizione, il gruppo Enel raggiungerà nella penisola iberica una capacità idroelettrica installata di oltre 5,3 GW, per una capacità rinnovabile complessiva pari a circa 10,7 GW. Il closing dell’operazione, previsto nella prima metà del 2025, è condizionato al rilascio dell’autorizzazione della competente autorità antitrust e all'ottenimento dell'autorizzazione del Governo spagnolo per gli investimenti esteri.