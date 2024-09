Dal documento "Power Sector Update: European Offshore Wind Is Racing Ahead” emerge che l’Europa rimarrà probabilmente il secondo mercato più grande dopo la Cina

La capacità eolica offshore nelle acque europee continuerà a crescere tra il 2024 e il 2030, favorendo circa 270 miliardi di dollari di investimenti. Lo sostiene un report di S&P Global Ratings sul settore energetico europeo, con un particolare focus sull’eolico offshore dal titolo "Power Sector Update: European Offshore Wind Is Racing Ahead” secondo cui l'Europa rimarrà probabilmente il secondo mercato più grande dopo la Cina. Nel documento si ritiene che l'eolico offshore abbia il più alto potenziale di crescita tra tutti gli asset di produzione di energia in Europa nel periodo 2025-2030, e che probabilmente influenzerà il rating di molti produttori di elettricità europei.



Prezzi in aumento, redditività in calo

Secondo le stime di S&P, il costo livellato dell'elettricità (LCOE) in Europa potrebbe aumentare fino al 26% nei prossimi due anni, dopo un calo nell'ultimo decennio, a differenza dell' area Asia-Pacifico, dove i costi stanno ancora diminuendo. Alcuni produttori di energia elettrica – si legge nel documento - si fanno carico del 50%-100% dei costi di sviluppo dell'energia eolica e la spesa potrebbe salire a 10 miliardi di euro o più per singoli progetti. Inoltre, la partecipazione alle aste di capacità ha spesso portato a bassi prezzi di esercizio per megawattora di elettricità nei contratti per differenza. Tuttavia, con l'aumento delle dimensioni dei progetti eolici, l'aumento dei costi di sviluppo e di generazione ridurrà la redditività dei produttori di energia elettrica e probabile calo dei prezzi dell'energia elettrica nel periodo 2025-2027. Anche i forti sforamenti dei costi o i ritardi potrebbero mettere sotto pressione il rating di alcune società.



Aziende e fornitori

S&P ritiene che le società di servizi energetici europee come Orsted, RWE, Iberdrola, EnBW, EDF, SSE ed Eneco siano destinate a rimanere leader del settore nei prossimi cinque anni, il che implica un'ampia esposizione a singoli progetti e investimenti elevati che limitano il deleveraging.

La pressione sui fornitori di supply chain integrate e di grid connection per la realizzazione di numerosi progetti simultanei rimarrà alta, a meno che il ritmo di costruzione di impianti rinnovabili non rallenti.