Un recente rapporto pubblicato sulla Harvard Business Review mette in luce un problema sull’efficienza delle turbine in rapporto ai costi. Al largo sono meglio impianti più piccoli e più facili da gestire?

Si è sempre detto che più grandi sono le turbine eoliche, tanto più sono economiche da installare e produrre elettricità. Sembra smentire questo assunto uno studio sull’eolico offshore pubblicato sulla Harvard Business Review che contraddice (parzialmente) questa affermazione, ma avverte che la velocità di degradazione dei materiali in un ambiente aggressivo in presenza di salsedine e soprattutto i costi di manutenzione e disinstallazione sono più elevati di quanto si pensasse in precedenza e potrebbero rendere il loro utilizzo irrealizzabile nel prossimo futuro.



I costi dell’installazione

L’idea che enormi pale per l’offshore lontano dalle coste, utilizzato proprio per evitare problemi all’ambiente circostante, consenta di abbassare i costi parrebbe essere smentita da questo rapporto nel quale un team di accademici sostiene che anche l’aumento delle dimensioni, il quale rende più efficienti le turbine eoliche, può rappresentare un problema serio.

Sam Aflaki dell’Hec Paris, Atalay Atasu e Luk N. Van Wassenhove della business school Insead, sostengono che i costi legati all’installazione di una turbina eolica non si limitano al solo costo delle turbine. Includono anche i costi associati all’installazione di piattaforme offshore robuste e durevoli, alla logistica marittima e a estesi cavi sottomarini per collegare queste turbine alla rete terrestre a molti chilometri di distanza. Questi compiti diventano difficili e costosi con l’aumentare della distanza dalla costa e spesso richiedono imbarcazioni e attrezzature specializzate, e ci sono anche maggiori rischi per i lavoratori, affermano gli autori.



I costi dello smantellamento

Tuttavia, secondo la loro analisi, la maggior parte delle spese si verifica quando le turbine diventano obsolete, e ciò sembra accadere più rapidamente del previsto a causa dell’ambiente salino in cui si trovano. Lo smantellamento è un’operazione complessa e costosa che comporta lo smontaggio delle turbine, la rimozione delle fondazioni e dei cavi, la logistica inversa dello spostamento di pale e torri a terra e la gestione responsabile dei rifiuti.

I ricercatori hanno utilizzato dati disponibili al pubblico per creare un modello della durata di vita delle turbine eoliche offshore. I calcoli mostrano una relazione tra le dimensioni delle pale, la distanza dalla costa e il valore di vita della turbina, che è ciò che il team chiama “il ricavo totale generato dall’elettricità prodotta da una turbina meno il costo totale del suo ciclo di vita”. Le conclusioni dell’analisi condotta dai ricercatori sono chiare. Sebbene le turbine più grandi siano generalmente più efficienti, questa efficienza varia a seconda della distanza dalla costa e della dimensione ideale delle pale, che è chiaramente influenzata dal livello di manutenzione e dai costi di fine vita. Pertanto, secondo i ricercatori, pale più piccole potrebbero essere più adatte per progetti più lontani dalla costa.



Per leggere lo studio di Aflaki S., Atasu A., Wassenhove L. The Long-Term Costs of Wind Turbines. Harvard Business Review Home (2024) vai qui