La produzione green ha superato di quasi 30mila GWh quella oil&gas, calata del 10% rispetto al 2019. Lo rileva Eurostat

Nel 2020 la produzione di elettricità da energie rinnovabili dell’Unione europea ha superato per la prima volta quella da combustibili fossili. Lo rileva anche Eurostat, evidenziando che lo scorso anno l'elettricità 'pulita' ha superato la soglia di 1 milione di Gigawatt/ora, quasi 30mila GWh in più rispetto alla produzione da combustibili fossili. Anche per effetto della pandemia, l'anno scorso la produzione di energia elettrica da fonti fossili è calata del 9,8% rispetto al 2019, attestandosi al livello più basso dal 1990. L'andamento è simile per il nucleare, con la produzione di elettricità diminuita del 6,3% rispetto al 2019, al minimo dal 1990.



Rotta: “siamo sulla buona strada”

“Bisogna accelerare il processo di transizione verso la produzione da fonti rinnovabili, ma i dati odierni indicano che siamo sulla buona strada e che l'Unione europea può essere leader e guida di questa trasformazione". Così la presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta, commenta i dati forniti da Eurostat. "è un traguardo importante nella transizione del settore elettrico europeo, dove meno di dieci anni fa i combustibili fossili generavano il doppio dell'elettricità rispetto alle fonti rinnovabili. Il segnale è arrivato con il primo sorpasso avvenuto un anno fa, a luglio 2020", ricorda Rotta. "Abbiamo l’opportunità di utilizzare il bilancio settennale dell'Ue, insieme alle risorse del Next generation Ue, per accelerare la transizione dai combustibili fossili e centrare gli obiettivi in materia di clima. In particolare, serve uno sforzo maggiore sui settori eolico e solare, che hanno subito incrementi, ma sono ancora insufficienti rispetto ai livelli che dobbiamo raggiungere nel prossimo decennio", esorta.