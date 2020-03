Piattaforma paritetica tra Eni New Energy US e Falck Renewables North America per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile

Falck Renewables e Eni hanno perfezionato, nei giorni scorsi, un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti annunciato il 20 dicembre 2019. Lo si legge in un comunicato.

L'accordo prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US e Falck Renewables North America per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile, quali solari fotovoltaici, eolici onshore e di stoccaggio. Contestualmente, secondo i termini dell'accordo, la seconda cede a Eni New Energy Us il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti

La nuova piattaforma, basata su una governance congiunta, ha l'obiettivo di sviluppare almeno 1 GW di progetti entro la fine del 2023. “Questo importante accordo ci permette di creare una piattaforma di sviluppo di progetti rinnovabili in un mercato evoluto e in crescita come quello statunitense. Grazie all'operazione perfezionata oggi possiamo agire attraverso una nuova società che unisce il nostro know-how negli asset rinnovabili con le competenze tecnologiche e finanziarie di Eni. L'accordo ci permette di accelerare la nostra crescita nel Paese e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi di capacità installata e generazione di energia rinnovabile”, ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables.