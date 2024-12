Il decreto sussidia, tra gli altri, gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici galleggianti. Il calendario delle procedure successive sarà approvato dal ministero, su proposta Gse entro il 31 marzo. Il commento della Coldiretti

Il 16 dicembre ha aperto il primo bando per gli impianti biogas e biomassa. Con la pubblicazione del decreto sul sito del ministero dell’Ambiente, che approva le regole operative, si dà dunque il via libera all’attuazione del dm Fer2 che sussidia gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici galleggianti sia su terra che su acque interne, gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio. Come previsto dal provvedimento e dalle regole operative, il calendario delle procedure successive sarà approvato dal ministero, su proposta Gse entro il 31 marzo 2025.



Il commento di Coldiretti

Grazie al lavoro fatto insieme al ministero e al Gse (Gestore servizi energetici), è stata ottenuta una semplificazione che permetterà alle imprese di programmare meglio gli investimenti con maggiore chiarezza e sicurezza normativa. Così la Coldiretti ha accolto con soddisfazione la pubblicazione del decreto che disciplina le regole operative necessarie per dare l’avvio delle procedure competitive per l’assegnazione degli incentivi previsti dal decreto Fer2 e introduce nuovi regimi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, escludendo eolico e fotovoltaico.

Questa misura apre scenari promettenti per il futuro del biogas in Italia, e potrebbe favorire la realizzazione di nuovi impianti con una potenza fino a 300 kW.

Il decreto prevede opportunità per gli impianti biogas con potenza fino a 100 kW, già avviati secondo le precedenti regolamentazioni. Questi impianti potranno partecipare al primo bando di assegnazione degli incentivi, avviato il 16 dicembre (rimarrà aperta fino al 14 febbraio 2025). Questa possibilità garantisce continuità agli investimenti già effettuati dalle aziende agricole e assicura che nessun operatore venga escluso dai benefici previsti.



Il testo del decreto 11 dicembre 2024 https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

L’allegato 1 - Regole operative https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

L’allegato 1 - Allegati e appendici regole operative https://www.mase.gov.it/sites/defaul...