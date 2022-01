Le due consultazioni contribuiranno a raggiungere una quota del 40% di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE

La Commissione ha avviato due consultazioni pubbliche nel settore dell'energia per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo e ridurre le emissioni in Europa di almeno il 55% entro il 2030. Le consultazioni riguardano l'energia solare nell'UE e le modalità per migliorare le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile e l'agevolazione degli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. Le due consultazioni contribuiranno a portare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE al 40% entro il 2030.



Cosa chiedono le consultazioni

La Commissione pubblicherà una strategia sull'energia solare nel 2022 e la consultazione relativa al solare è volta a raccogliere contributi sulle modalità per aumentare la capacità di tale forma di energia. La consultazione affronta in particolare i principali rischi di strozzature e ostacoli agli investimenti nel quadro delle norme vigenti. La seconda consultazione contribuirà a preparare gli orientamenti della Commissione per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e diffondere le energie rinnovabili; tali orientamenti sono previsti per l'estate. La consultazione riguarda anche gli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, che sono contratti diretti tra imprese e fornitori di energia elettrica per la fornitura di energia rinnovabile. La Commissione elabora orientamenti per accelerare i tempi necessari per la stipula e per ridurre la complessità di tali accordi, che contribuiscono a garantire stabilità e prevedibilità a chi investe in progetti nel campo delle energie rinnovabili.



Tutte le parti interessate sono invitate a esprimere il loro parere su tali consultazioni nelle prossime 12 settimane, fino al 12 aprile 2022. Maggiori informazioni sono disponibili qui e qui