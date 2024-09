Il prossimo fine settimana la cooperativa energetica ènostra festeggia i suoi 10 anni e presenta il progetto di comunità energetica rinnovabile della turbina eolica da 999 kW del Castiglione

Il week end del 7 e 8 settembre , a Gubbio (Perugia), la cooperativa energetica ènostra celebra i suoi 10 anni con una grande festa in cui verrà presentato il primo progetto in Italia di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) alimentata da un impianto eolico.

Il progetto

Nella splendida cornice delle colline eugubine, in un’area immersa nella natura, si trova il primo impianto eolico collettivo realizzato con il capitale di socie e soci di ènostra sul territorio (Il Cerrone, 900 kW). Il neonato progetto di comunità energetica del Castiglione è la seconda turbina eolica collettiva realizzata da ènostra sul territorio, nonché la più grande d’Italia (999 kW). Il team CER spiegherà le origini del progetto, il funzionamento delle CER, i potenziali sviluppi e le possibilità per la cittadinanza eugubina di prenderne parte.

La decorazione delle turbine

Domenica 8 settembre presso la turbina del Cerrone si terrà un momento istituzionale con il coinvolgimento di personalità di spicco del mondo ambientale ed energetico appartenenti a organizzazioni che hanno svolto un ruolo cardine per la crescita di ènostra e per l’affermazione delle comunità energetiche. Per l’occasione verrà presentato anche l’ambizioso progetto di decorazione artistica delle turbine eoliche in collaborazione con la Cooperativa Sociale ASAD e il CSM. La carrellata di interventi sarà moderata da Sara Capuzzo, Presidente di ènostra.