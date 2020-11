Il più grande programma di investimenti della sua storia di un'azienda spagnola, volto a rilanciare il tessuto industriale e l'occupazione. Al centro le rinnovabili

Iberdrola ha deciso di lanciare il più grande programma di investimenti della sua storia per guidare la transizione energetica. Lo si apprende da una nota della società. Gli investimenti lordi nei prossimi sei anni, dal 2020 al 2025, ammonteranno a 75 miliardi di euro. Più della metà (51%) andrà alle rinnovabili e il 40% alle reti con un aumento del 60% degli investimenti in Spagna (per quasi 14,3 miliardi di euro), il 21% del totale del gruppo, dei quali più di 7 miliardi di euro saranno destinati alle rinnovabili.



Raddoppio della capacità delle rinnovabili

La capacità delle rinnovabili di Iberdrola raggiungerà i 60 GW nel 2025, rispetto ai 32 GW nel 2019. Alla fine del periodo, il portafoglio di energia pulita sarà suddiviso tra eolico onshore (26 GW), eolico offshore (4 GW), solare (16 GW) e idroelettrico (14 GW).

Guardando poi al 2030, in linea con gli obiettivi climatici nei suoi principali mercati, Iberdrola ha un orizzonte di dieci anni in cui la capacità rinnovabile installata aumenterà a 95 GW. Ciò vedrà la propria energia eolica onshore e solare crescere di 2,5 volte e la propria energia eolica offshore di 4,5 volte. Le attività regolamentate della società raddoppieranno a 60 miliardi di euro. L'elettrificazione dell'economia vedrà i contratti di fornitura aumentati a 70 milioni e la produzione di 85.000 tonnellate di idrogeno “green”.

Creazione di posti di lavoro

In linea con i pilastri dell'economia sociale di mercato e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, gli investimenti e l'approvvigionamento della compagnia contribuiranno a sostenere fino a 50mila posti di lavoro a livello globale entro il 2025. Inoltre, nello stesso periodo sono previste dal gruppo più di 20mila nuove assunzioni. L'azienda rafforza il proprio impegno per valorizzare le competenze professionali con un aumento del numero di ore di formazione per dipendente, che ora è quattro volte superiore alla media europea. Le reti saranno fondamentali per l'elettrificazione dell'economia e la rivitalizzazione industriale di tutti i territori. Gli investimenti programmati nelle reti supereranno i 27 miliardi di euro entro il 2025 e gli asset regolamentati raggiungeranno i 47 miliardi di euro nel 2025, dopo un aumento di 1,5 volte rispetto al 2019.

Soluzioni intelligenti, digitali per i clienti

L'azienda aumenterà il numero di contratti con clienti in tutto il mondo a 60 milioni entro il 2025, offrendo soluzioni intelligenti e innovative. Per i clienti privati, i prodotti supporteranno l'accumulo di energia, le pompe di calore, l'autoproduzione e la mobilità elettrica. Per i clienti industriali, l’offerta includerà soluzioni intelligenti, processi di elettrificazione e idrogeno “green”.