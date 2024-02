rinnovabili

Pubblicati gli esiti: la potenza complessivamente ammessa nelle 13 Procedure gestite dal Gse sale a 7,3 GW

Sono oltre mille (per l’esattezza 1.041) i MW di potenza assegnati in un colpo solo nel tredicesimo bando di gara ad impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici, sui 1.627 MW di potenza messa a disposizione complessivamente dal Gse. Per effetto di questi risultati, la potenza complessivamente ammessa nelle 13 procedure gestite sale a 7,3 GW, pari a oltre il 91% degli 8 GW di potenza disponibile previsti dal Dm 4 luglio 2019.



I numeri della partecipazione

La partecipazione alla procedura, spinta dall'adeguamento all'inflazione delle tariffe di riferimento e dall'introduzione di una maggiore flessibilità nei meccanismi di riallocazione dei contingenti, ha registrato 163 domande di accesso, tra aste e registri, per un totale di circa 1.125 MW richiesti. I contingenti di potenza disponibile, indicati nei bandi del 17 ottobre 2023, sono stati riallocati secondo i meccanismi previsti dal DM 4 luglio 2019, e integrati dal DLgs 199/2021. Per effetto della riassegnazione è stato possibile ammettere nell'asta del gruppo A oltre 200 MW eccedenti il contingente disponibile di 772 MW, per un totale di 1.001 Mw di capacità ammessa.



Gruppo A e gruppo B

Nel registro del gruppo A sono stati ammessi 46 impianti per una potenza complessiva pari a 34,7 MW. Ai soggetti proponenti degli 8 impianti esclusi (Tabella B) in fase di formazione delle graduatorie, il Gse invierà, entro 10 giorni, una comunicazione con i motivi dell'esclusione. Con riferimento alle graduatorie dei registri gruppi A e B, agli impianti eolici e idroelettrici il cui titolo autorizzativo sia stato rilasciato in data successiva all'8 ottobre 2022, sono state attribuite le tariffe di riferimento e le conseguenti tariffe offerte previste dall'allegato 1 del DM 4 luglio 2019, anche nei casi in cui il Soggetto Responsabile abbia richiesto, all'atto di iscrizione al registro, di beneficiare delle tariffe dell'allegato 1 del DM 23 giugno 2016.



La quattordicesima asta

Il Gse informa infine che, in applicazione del DL 57/2023, per la quattordicesima procedura d'asta Fer, i valori delle tariffe di riferimento saranno aggiornati, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per tenere conto dell'inflazione media cumulata da agosto 2019 a gennaio 2024. Con una news successiva, dopo l'aggiornamento da parte dell'Istat dell'indice NIC, il Gse comunicherà la data di apertura della quattordicesima procedura di registri e aste Fer e la pubblicazione dei relativi bandi con l'indicazione dei contingenti di potenza disponibili.



È possibile visionare le graduatorie qui