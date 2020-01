Lo attesta il documento GSE “Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2019

Grazie al grande eolico sono saliti a circa 830 MW a fine giugno 2019 gli impianti rinnovabili incentivati ai sensi del DM 23 giugno 2016 e del DM 6 luglio 2012, delle tariffe ex Certificati Verdi e delle Tariffe Onnicomprensive. Lo attesta il documento GSE “Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2019 che fornisce un aggiornamento sui meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico.

In crescita anche l'energia incentivata e i corrispettivi erogati a tali impianti, pari a 84 € mln nel primo semestre 2019. Rimangono ancora oltre 500 MW in posizione utile nei registri e nelle aste, non ancora in esercizio, di cui circa 300 MW a fonte eolica. Agli impianti incentivati con il DM 6 luglio 2012 (circa 1,7 GW), ormai giunto a regime, sono stati erogati nel primo semestre 2019 circa 240 € milioni. In termini economici, i maggiori contributi sono tutt'oggi erogati agli impianti incentivati con i meccanismi di supporto precedenti: tra questi in primo luogo gli impianti con incentivo GRIN (ex-CV), a cui sono stati erogati 1,3 € miliardi nel primo semestre 2019, e gli impianti con Tariffe Onnicomprensive, a cui sono stati erogati circa 1,2 € miliardi.