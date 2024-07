Tutto il documento della proposta di legge regionale. Pichetto: potremmo impugnarlo. Il testo del disegno di legge individua specifiche aree da salvaguardare. Sono esclusi gli impianti agrovoltaici sotto i 10 MW. Goletta Verde a Olbia contro la moratoria sarda

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato il disegno di legge intitolato “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” nel quale è prevista una moratoria di 18 mesi sulla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. Questo provvedimento, presentato come misura per salvaguardare il paesaggio, rischia di frenare lo sviluppo delle energie rinnovabili, bloccando progetti in corso e minando la fiducia degli investitori nel settore energetico sostenibile. Durante questi 18 mesi, saranno stabiliti criteri per garantire che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga in modo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.



Le disposizioni della moratoria

Il testo del disegno di legge individua specifiche aree da salvaguardare, tra cui: aree naturali protette;

zone umide di importanza internazionale; aree agricole e a rischio idrogeologico; territori a meno di sette chilometri da beni culturali; fascia dei 300 metri dalla battigia; zone con usi civici e di interesse archeologico

aree prospicienti fiumi, torrenti e corsi d'acqua; aree montuose sopra i 1.200 metri sul livello del mare;

parchi e riserve nazionali o regionali; territori coperti da foreste e boschi; sono esclusi dall'applicazione delle clausole di salvaguardia gli impianti agrivoltaici sotto i 10 megawatt, quelli per l'autoconsumo e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti esistenti.



Il Governo: potremmo impugnarlo

"Se ci sono elementi di incostituzionalità lo impugneremo alla Consulta. È da valutare". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, riferendosi al provvedimento con cui la Regione Sardegna ha imposto la moratoria. Il provvedimento, ha aggiunto Pichetto, dove essere valutato nel merito e anche nelle sue ricadute, considerando che "noi paghiamo l'energia elettrica, che viene sovvenzionata, intorno ai 100 euro a megawatt che è il doppio o il triplo rispetto agli altri paesi competitor dell'Ue".



Goletta Verde

Intanto Goletta Verde di Legambiente è sbarcata in Sardegna, a Olbia, per la terza tappa del suo viaggio lungo il periplo dell’Italia in difesa del mare e delle coste. Al centro del primo giorno di tappa il tema delle energie rinnovabili, che rappresentano il futuro energetico del Paese su cui è importante accelerare il passo anche a livello territoriale. Per Legambiente la Sardegna può diventare la prima regione italiana 100% rinnovabile, con un processo condiviso e partecipato che assuma biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale come base imprescindibile. Cogliere questa grande opportunità promuovendo una filiera delle rinnovabili in Sardegna, che avrebbe importanti ricadute sociali ed economiche, consentendo la creazione di nuovi posti di lavoro insieme al raggiungimento degli obiettivi climatici.

La Sardegna farà la sua parte, attivandosi intanto per raggiungere i 6,2 GW di potenza installata aggiuntiva al 2030, necessari ad abbandonare le fonti fossili, e attrezzandosi per valutare tra i tanti progetti attualmente presentati quelli coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e di rafforzamento del capitale naturale, sociale, economico. Occorre fare in fretta, però, utilizzando gli strumenti subito disponibili per dare risposte concrete al riscaldamento climatico e certezze alle imprese che propongono progetti validi, mentre va avanti l’azione pianificatoria organica dei “paesaggi energetici” che la Regione si appresta ad avviare.



