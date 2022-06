Sono i numeri e le storie raccolti da Legambiente e Kyoto Club in occasione della presentazione di Voler Bene all'Italia 2022

La transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i piccoli comuni: in Italia ci sono 38 piccoli comuni 100% rinnovabili che, grazie al mix delle fonti rinnovabili, riescono a produrre più energia elettrica e termica di quella consumata dalle famiglie residenti; 2.271 quelli 100% elettrici, dove la produzione elettrica da rinnovabili supera i fabbisogni delle famiglie residenti. E poi ci sono quei territori la cui produzione di energia da fonti rinnovabili varia tra il 50% e il 99%". Sono alcuni dei numeri forniti da Legambiente e Kyoto Club in occasione della presentazione di Voler Bene all'Italia 2022, la festa nazionale dei borghi in programma dal 2 al 5 giugno nella Penisola.



Il manifesto per la democrazia

Una rivoluzione energetica in cui credono i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti: ad oggi sono oltre cento quelli che hanno sottoscritto il Manifesto per la democrazia energetica, promosso da Legambiente e Kyoto Club insieme a AzzeroCO2, Associazione Borghi Autentici di Italia, Touring Club Italiano, Borghi più belli di Italia, Appennino Bike Tour, partner del progetto "Be.Com.E. Dai Borghi alle comunità energetiche". Attraverso la sottoscrizione del Manifesto, spiega Legambiente, ogni comune esprime la ferma volontà di partecipazione ad un processo verso "una giusta transizione ecologica" e chiede a Governo e Regioni di tradurre nei bandi e nelle politiche le necessità tecniche e sociali per facilitare la realizzazione di comunità energetiche, definendo criteri e modalità facili per la concessione di finanziamenti e di regolamentazioni coerenti per la realizzazione di impianti di produzione di rinnovabili anche abbinati a sistemi di accumulo di energia nei piccoli comuni italiani.