Firmato accordo con Enie, l’azienda nazionale dell’industria elettronica. L’obiettivo è di installare l’equivalente di 13 GW entro il 2030

L’azienda italiana FIMER collaborerà con ENIE per la produzione locale di inverter fotovoltaici a supporto di tutti i bandi governativi nazionali e del mercato libero, con l’obiettivo di installare l’equivalente di 13 GW entro il 2030. La collaborazione partirà nel 2022 e comprenderà la produzione di varie soluzioni di inverter solari destinati ai mercati dei Paesi del Maghreb.



La penetrazione nel Maghreb

Il contratto, si apprende in una nota, è stato siglato nella città di Sidi Belabes dall'Amministratore Delegato di ENIE e da Salah Ali Aoudia, rappresentante di FIMER in Algeria. Alla firma dell'accordo erano presenti anche il ministro dell'industria Ahmed Zghdar, il ministro dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica Abdelbaki Benzeyane e il ministro della transizione energetica e delle energie rinnovabili Ben Attou Zayan. “Siamo felici di poter annunciare la joint venture con ENIE, frutto di anni di lavoro” commenta l’ingegner Ambrogio Carzaniga, Board Member di FIMER, che aggiunge: “questa partnership non solo conferma l’impegno costante di FIMER nell’adattare il modello di business ai diversi bisogni del mercato ma contribuisce anche a promuovere la presenza di aziende italiane in Algeria e, in generale, in tutta l’area del Maghreb, oltre a incrementare la presenza del business italiano nello scacchiere geo-politico del Nord Africa con cui abbiamo un forte legame socio-culturale”.



Cosa fa FIMER

FIMER è il quarto produttore al mondo di soluzioni di energia rinnovabile. La società, specializzata in sistemi inverter e soluzioni per la mobilità elettrica, conta più di 1100 dipendenti a livello globale e su un portafoglio completo di soluzioni per tutti i segmenti di mercato. Le competenze di FIMER vengono ulteriormente rafforzate dal suo approccio deciso e flessibile, che la spinge ad effettuare investimenti costanti in R&D. Grazie alla presenza in oltre 20 paesi, insieme a centri di formazione locali e hub di produzione, FIMER è vicina alle esigenze dei suoi clienti e alle dinamiche di un settore energetico in continua evoluzione.