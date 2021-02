Un emendamento al provvedimento omnibus prevede che i sussidi abbiano un limite di 25 milioni e che il bando sia pubblicato entro la fine di giugno

Verranno estesi a tutto il 2021 gli incentivi per gli impianti a biogas agricolo. L’atto, contenuto nell’annuale provvedimento Milleproroghe, dà al settore un altro anno di respiro. Lo slittamento di data è valido solo per i sistemi di produzione elettrica fino a 300 kW e facenti parte “del ciclo produttivo di un’impresa agricola e di allevamento”. I sussidi – si legge nell’emendamento – saranno protratti fino alla fine di quest’anno “nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro”. Il bando dovrebbe essere pubblicato entro il 30 giugno 2021.



Le reazioni

“Alla fine ce l’abbiamo fatta!” Entusiasta Walter Righini, presidente FIPER. “Ora l’attenzione si sposta sulla seconda proposta di emendamento presentata da Plangger, che sarà oggetto di un’ennesima interrogazione parlamentare, ovvero dare la possibilità di utilizzare i reflui delle aziende agricole limitrofe agli impianti a biogas, definendo eventualmente un raggio di azione (km) di prossimità”. “La proroga degli incentivi agli impianti di biogas agricolo - ha commentato invece il presidente di Coldiretti Ettore Prandini - è un grande risultato ottenuto e si inserisce appieno nella svolta green indicata dal nuovo Governo Draghi per la produzione di energia pulita nelle campagne italiane. Soddisfatta anche Confagricoltura che, attraverso il suo presidente Massimiliano Giansanti, ha commentato; “Portiamo a casa un nostro grande risultato, che sottolinea l’importanza strategica delle bioenergie, un modello di sviluppo che mette al centro la sostenibilità, l’economia circolare e l’innovazione tecnologica. In Italia si contano quasi 2.000 impianti e più di 12.000 occupati”.