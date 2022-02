Si è aperta l’ottava procedura che mette a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnata nei precedenti bandi. La chiusura è prevista per il 2 marzo, mentre la pubblicazione degli esiti avverrà entro il 31 maggio

È aperta da una settimana l’ottava procedura, con la quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA – mette a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare. Per chi voglia costruire nuovi impianti a fonti rinnovabili o intervenire su quelli già esistenti, il Gestore mette a bando oltre 3.350 MW. La gara si chiuderà alle ore 12 del prossimo 2 marzo, mentre gli esiti saranno pubblicati entro 90 giorni dalla chiusura della procedura stessa.



Cosa prevede il bando

L’apertura dell’ottavo bando è stabilita dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (che recepisce la Direttiva Europea RED II), il quale prevede inoltre l’eventuale avvio, il 31 maggio 2022, di una nuova procedura di gara, qualora non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione.

Più in dettaglio, l’ottavo bando prevede un contingente di 2.346 MW totali per Aste e Registri del Gruppo A, che riguardano gli impianti eolici e fotovoltaici. Per le Aste e i Registri del Gruppo B, che riguardano invece gli impianti idroelettrici, sono a disposizione oltre 110 MW.

Per il rifacimento degli impianti eolici e idroelettrici, ricompresi nelle Aste e nei Registri del Gruppo C, il GSE mette a gara complessivi 472 MW. Inoltre, per il Registro A2, sono previsti oltre 427 MW per incentivare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con la contestuale rimozione dell’amianto. Tutte le informazioni relative ai bandi sono disponibili nell’apposita sezione del sito GSE.



I vincitori della settima gara

Tra le aziende aggiudicatarie del settimo round troviamo Enel Green Power Italia ed Enel Produzione, che si sono aggiudicate nei contingenti “aste” e “registri” 129,6 MW tra nuova capacità rinnovabile e rifacimenti di impianti idroelettrici già in servizio. Della potenza complessiva aggiudicata, 89,2 MW sono relativi a due progetti di nuova capacità solare, che saranno realizzati in Piemonte e Sicilia, con lavori di costruzione che verranno avviati nel 2022; 37,3 MW sono relativi a tre rifacimenti di impianti idroelettrici già operativi in Basilicata, Campania e Lazio. Gli ulteriori 3,1 MW hanno partecipato al contingente “registri”, per otto progetti complessivi, di cui sei progetti per nuova capacità solare su tetti di edifici Enel e su terreni Enel - in Toscana, Lombardia e Campania -, un impianto idroelettrico in Sicilia e un progetto di rifacimento di un impianto idroelettrico esistente nelle Marche. Erg si è aggiudicata invece una tariffa per 20 anni su 97,2 MW di nuova capacità eolica nell'ambito della 7/a asta indetta dal Gestore dei Servizi Elettrici. EDP Renewables si è infine aggiudicata 39MW di energia eolica. Il nuovo parco, i cui lavori inizieranno quest’anno, è situato in Sicilia tra il comune di Santa Caterina Villarmosa e la sottostazione di Petralia Sottana, ed entrerà in funzione nel 2023 con sei turbine da 6,5 MW.