Nei primi nove mesi del 2021 si registra un totale cumulato di 809 MW, +30% rispetto allo stesso periodo del 2020

Nei primi nove mesi del 2021 le installazioni da rinnovabili hanno raggiunto un totale cumulato di 809 MW, +30% rispetto allo stesso periodo del 2020. A segnalarlo sono i dati dell’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Federazione, sulla base dei dati Gaudì di Terna. Più nel dettaglio sono stati realizzati 607 MW di fotovoltaico (+20%), 179 MW per l’eolico (+229%) e 22 MW per l’idroelettrico (-63%). Focalizzandosi sul 3° trimestre 2021 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico raggiungono complessivamente 356 MW (+33% rispetto al 3° trimestre 2020) con andamenti positivi per fotovoltaico (+3%) ed eolico (+771%) e andamento negativo per il comparto idroelettrico (-60%).



Fotovoltaico

Prosegue la crescita del fotovoltaico nel 2021 con 607 MW di potenza connessa fino a settembre. Le regioni con un aumento superiore all’80% di potenza installata, rispetto ai primi nove mesi del 2020, sono Basilicata (+90%), Calabria (+93%) e Lazio (+142%), mentre quelle con la tendenza più negativa sono Molise (-32%), Sardegna (-77%) e Sicilia (-13%). Le installazioni di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 37% della capacità totale, mentre quelle di potenza sino ad 1 MW l’89% del totale. Gli impianti di taglia superiore a 1 MW sono 22, di cui 11 realizzati nel 3° trimestre: uno nella provincia di Roma da 4,5 MW, due nella provincia di Bari da 3,35 MW e 1,1 MW, uno a Trapani da 4,3 MW, tre in Lombardia (Brescia, Lodi, Mantova) per un totale di circa 4 MW, uno nella provincia di Cosenza da 6,3 MW, uno a Pordenone di 1,4 MW, uno nella provincia di Novara da 3,2 MW e uno a Treviso di 1,3 MW di potenza. Complessivamente sono stati connessi alla rete da gennaio a settembre 2021 poco oltre 53.600 impianti. Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2021 vs 2020) nei mesi di luglio e settembre si è registrato un incremento di potenza installata (rispettivamente +2% e +86%), nel mese di agosto, invece, un decremento (-39%). La media mensile del 3° trimestre 2021 si attesta a 81 MW, in linea con i 79 MW del 3° trimestre 2020.



Eolico

Per l’eolico nel 2021 si osserva un trend in crescita con 179 MW di nuova potenza installata. A livello regionale, nel 2021 si registra una decrescita di potenza connessa rispetto al 2020 per Calabria (nonostante l’installazione di un impianto da 21 MW a Gennaio), Campania e Liguria, al contrario di Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno incrementato la potenza installata grazie all’attivazione di nuovi impianti. In particolare, nel corso del 3° trimestre, sono stati installati due impianti rispettivamente da 4,4 e 18 MW a Foggia, tre per un totale di 35,2 MW a Taranto, uno da 27,6 MW a Palermo e due a Potenza di 1 MW e di 16 MW. In tutto il resto del territorio, invece, non si rilevano variazioni. Secondo le variazioni tendenziali, vi è un notevole aumento (+ 771% nei mesi di luglio, agosto e settembre) rispetto al 3° trimestre del 2020 per il contributo dell’eolico con 105 MW distribuiti su 21 nuove installazioni.



Idroelettrico

In calo l’andamento dell’idroelettrico nel 2021 con 22 MW di nuova potenza connessa. Dal punto di vista regionale, in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia è stato rilevato un leggero aumento di nuova potenza connessa rispetto al 2020; viceversa si è riscontrata una diminuzione di potenza installata soprattutto in Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Dei complessivi 109 nuovi impianti installati nel 2021, tutti di potenza inferiore a 1 MW (tranne uno situato in provincia di Torino di potenza pari a 1,7 MW e uno in provincia di Belluno da circa 2 MW), l’84% è ubicato nel nord Italia.