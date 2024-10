Una parte di Confindustria guidata dal nuovo presidente Orsini avrebbe guidato la revoca di mandato all’attuale presidente Re Rebaudengo. Il rinvio servirebbe a trovare una via più morbida per evitare la sfiducia in assemblea

È rinviata al 23 ottobre l’assemblea straordinaria di Elettricità Futura che dovrebbe decidere la governance dell’associazione e nominare il nuovo presidente. Stando a una ricostruzione del Corriere la richiesta di dimissioni del presidente è legata al suo fin troppo noto sostegno alle fonti rinnovabili, che una parte di Confindustria, di cui Elettricità Futura fa parte, non apprezza.

Il risultato è la decisione di revocare la nomina di Agostino Re Rebaudengo nonostante i due anni restanti di mandato. L’assemblea, che aveva al centro il mandato del presidente Agostino Re Rebaudengo, era stata convocata inizialmente per il 14 ottobre. Alcuni associati hanno infatti chiesto le dimissioni di Re Rebaudengo ma, se si scegliesse la via più morbida, il presidente di Elettricità Futura dovrebbe dimettersi senza essere sfiduciato dal voto. Così facendo, si potrebbe rinnovare la governance in modo unitario e, dopo qualche settimana, si nominerebbe il successore di Re Rebaudengo.



La posizione di Italia Solare

Su questi fatti è intervenuta, nei giorni scorsi, anche Italia Solare. L’associazione “auspica che la scelta di un’eventuale nuova presidenza di Elettricità Futura sia orientata verso figure che dimostrino un reale impegno nello sviluppo immediato delle rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico, risorsa cruciale per il futuro energetico del Paese”, si legge in una nota. “Il solare rappresenta oggi l’unica soluzione tecnologica capace di garantire alle imprese e alle famiglie prezzi dell’energia elettrica stabili e indipendenti dalle fluttuazioni dei combustibili fossili, offrendo al contempo un vantaggio competitivo rispetto ai costi dell’elettricità in altri paesi europei, e una via sicura e immediatamente disponibile per la transizione”.