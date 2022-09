Era a 200 MW e il salto è di 15 volte; l’annuncio di Starace di investimenti nelle celle di silicio

La fabbrica di pannelli fotovoltaici Enel a Catania passerà da 200 megawatt all'anno a essere una fabbrica da 3.000 megawatt all'anno, con un salto produttivo che aumenta di 15 volte. Lo ha detto l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace nel podcast "Zero", prodotto per la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro da Piano P.



Produzione di celle

"A monte di questo", prosegue Starace, "c'è una produzione di sottili fettine di celle di silicio che vengono poi usate per fare le celle e i moduli. Anche questa parte della produzione a monte della fabbrica ci interessa: stiamo pensando, quindi, di investire anche nei cicli produttivi che partono dal silicio, in modo da integrare completamente tutta la catena del valore e stabilizzarla in Europa".