Dall'unione di Ventient Energy e Renantis nasce Nadara, il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore d'Europa. Il gruppo ha una capacità installata di 4,2 GW di energia eolica, solare, di biomassa e sistemi di accumulo energetico con oltre 200 impianti in Europa e negli Stati Uniti. Nel corso di un incontro ha presentato le linee guida della nuova strategia industriale di lungo periodo incentrata sull'espansione delle dimensioni del business e sulla crescita per realizzare il valore della sua pipeline di sviluppo di 18 GW nei prossimi 10 anni. Toni Volpe, amministratore delegato di Nadara, ha detto che "il nostro nuovo posizionamento consente di affermarci come uno dei più grandi player indipendenti di energia rinnovabile in Europa, permettendoci al contempo di avere la flessibilità e l'agilità per crescere in modo ancora più efficiente. Puntiamo a creare partnership sostenibili con le comunità e le imprese locali per ottenere un impatto concreto che fornisca energia affidabile e benefici per la società, oltre a contribuire alla decarbonizzazione".

Nuovo nome e strategia

Il gruppo sviluppa e gestisce la sua pipeline di progetti che comprende impianti eolici marini galleggianti, impianti fotovoltaici in costruzione, impianti eolici onshore e sistemi di accumulo energetico. La strategia industriale dell'azienda si basa su quattro pilastri: l’eccellenza operativa guidata da strumenti digitali e AI avanzati e da una gestione proattiva degli asset; forti competenze interne sui mercati dell'energia e capacità di dispacciamento; un consolidato track record nella conversione della pipeline in progetti operativi, con particolare attenzione sulla creazione di valore dagli asset esistenti attraverso il repowering, l'overpowering e la colocation; una piattaforma scalabile per creare valore e ottenere efficienza. Nadara mira a creare valore per i suoi stakeholder e per le comunità che risiedono nelle regioni principali in cui opera, grazie al sostegno di investitori focalizzati sulla creazione di valore a lungo termine e una presenza crescente nel settore.