I dati del Global Energy Monitor segnalano progetti in aumento fino a 4,4 TW. La Cina ha la più grande capacità potenziale sia per il solare che per l’eolico su scala industriale, con oltre 1,3 TW. Il fattore ritardi nei cantieri

Nel 2024 la potenziale capacità solare ed eolica è cresciuta di oltre il 20% da 3,6 TW a 4,4 TW, secondo i nuovi dati del Global Energy Monitor (Gem) che includono tutti i progetti che sono stati annunciati, in fase di pre-costruzione o attualmente in costruzione per una capacità solare superiore a 1 megawatt e una capacità eolica su scala industriale superiore a 10 MW.



La crescita non basta

Il solare e l’eolico su scala industriale sono sostanzialmente simili nel loro sviluppo potenziale, rispettivamente con 2 TW e 2,5 TW. Tuttavia, si prevede che il solare fotovoltaico rappresenterà l’80% della crescita globale della capacità di energia rinnovabile fino al 2030, a causa dell’espansione del mercato solare distribuito e della costruzione di nuovi progetti su larga scala. Nonostante l’aumento della capacità prevista, e qualora essa fosse riuscita a diventare operativa entro il 2030, Gem ritiene che non sarebbe comunque sufficiente per raggiungere l’obiettivo di triplicare la capacità di energie rinnovabili entro il 2030 fissato alla Cop28, che richiede la costruzione di circa 9 TW di eolico e solare. Inoltre, i tassi di costruzione del solare e dell’eolico al di fuori della Cina rimangono bassi, con il 7% della potenziale capacità (226 gigawatt (GW)) attualmente in costruzione



Il peso della Cina

La Cina ha la più grande capacità potenziale sia per il solare che per l’eolico su scala industriale, con oltre 1,3 TW. Oltre un terzo di questi progetti pianificati (36%) sono già in costruzione, rispetto alla media globale altrove del 7%.

Gem ha monitorato almeno 891 GW di capacità solare ed eolica operativa su scala industriale in Cina. La Cina ha ufficialmente installato 277 GW di servizi pubblici e solare distribuito e 80 GW di eolico nel 2024, e 136 GW di queste installazioni solari ed eoliche su scala industriale a livello di asset.

Nel frattempo, l’India, con il quinto Pil mondiale e il 30% di progetti in costruzione, punta ad aggiungere quasi 130 GW di potenziale capacità solare ed eolica su scala industriale nei prossimi anni, e 35 GW di queste aggiunte saranno collegati alla rete entro marzo 2025. Nei primi sette mesi del 2024, il solare e l’eolico negli Stati Uniti hanno prodotto più energia del carbone, una novità assoluta per il Paese. Entro la fine del 2024, gli Stati Uniti avevano 274 GW di capacità solare ed eolica operativa.



Molti progetti sono in ritardo

Il report ricorda anche che accade spesso che non tutti i progetti pianificati diventano operativi nei ​​tempi previsti. Le limitazioni esistenti nella rete fisica, i colli di bottiglia e la mancanza di meccanismi finanziari sono spesso ragioni per i bassi tassi di completamento. I dati Gem includevano 185 GW di parchi solari ed eolici in costruzione a dicembre 2023 e destinati a diventare operativi entro la fine del 2024. A livello mondiale, solo il 59% di questi progetti ha iniziato a produrre in tempo. Nell’utlimo aggiornamento di questo mese, i dati del Global Solar Power Tracker e del Global Wind Power Tracker mostrano che almeno 240 GW di energia solare ed eolica su larga scala sono diventati operativi.



Il report completo è qui