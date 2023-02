La soluzione è resa possibile da un nuovo processo chimico in grado di scomporre chimicamente la resina epossidica in materiali di qualità vergine

Vestas ha presentato una nuova soluzione che rende riciclabili le pale delle turbine a base epossidica, senza la necessità di modificare il design o la composizione del materiale delle pale. Combinando la tecnologia chimica appena scoperta, sviluppata nell'ambito dell'iniziativa CETEC, e le partnership con Olin e Stena Recycling, questa soluzione può essere applicata alle pale attualmente in funzione. Ciò eliminerà la necessità di riprogettare le pale o di smaltire in discarica le pale a base epossidica quando vengono smantellate.



Il problema e la soluzione

In passato le pale delle turbine erano difficili da riciclare a causa delle proprietà chimiche della resina epossidica, una sostanza resiliente che si riteneva impossibile scomporre in componenti riutilizzabili. Ciò ha portato molti leader tecnologici a tentare di sostituire o modificare la resina epossidica con alternative che possono essere trattate più facilmente. La soluzione di Vestas è resa possibile da un nuovo processo in grado di scomporre chimicamente la resina epossidica in materiali di qualità vergine. Il processo chimico è stato sviluppato in collaborazione con l'Università di Aarhus, l'Istituto Tecnologico Danese e Olin, i partner del progetto CETEC, una coalizione di industria e università istituita per studiare la tecnologia circolare per le pale delle turbine. Attraverso una nuova catena di valori, supportata dal leader del riciclo nordico Stena Recycling e dal produttore globale di resine epossidiche Olin, Vestas si concentrerà ora sul potenziamento del nuovo processo di disassemblaggio chimico in una soluzione commerciale. Una volta maturata, la soluzione segnerà l'inizio di un'economia circolare per tutte le pale delle turbine esistenti e future a base di resina epossidica.



Una nuova era per l’eolico

“Fino ad ora, l'industria eolica ha creduto che il materiale delle pale delle turbine richiedesse un nuovo approccio alla progettazione e alla produzione per essere riciclabile o, al di là di questo, circolare, a fine vita. Andando avanti, ora possiamo considerare le vecchie pale a base epossidica come una fonte di materia prima. Una volta che questa nuova tecnologia sarà implementata su larga scala, il materiale delle pale esistenti attualmente in discarica, così come il materiale delle pale nei parchi eolici attivi, potrà essere smontato e riutilizzato. Questo segna una nuova era per l'industria eolica e accelera il nostro viaggio verso il raggiungimento della circolarità", afferma Lisa Ekstrand, Vice President e Head of Sustainability di Vestas.

“Il processo chimico appena scoperto può teoricamente trasformare le pale delle turbine a base di resina epossidica, sia in funzione che in discarica, in una fonte di materia prima per costruire potenzialmente nuove pale delle turbine. Poiché il processo chimico si basa su sostanze chimiche ampiamente disponibili, è altamente compatibile per l'industrializzazione e può quindi essere ampliato rapidamente. Questa scoperta non sarebbe stata possibile senza l'innovativa collaborazione CETEC tra industria e mondo accademico che ci ha permesso di progredire fino a questo punto", afferma Mie Elholm Birkbak, Specialista, Advanced Structures di Vestas.