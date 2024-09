Dati importanti relativi al 2023 arrivano dal “Power Transition Trends 2024” e dal “2H 2024 Renewable Energy Investment Tracker” che segnalano una quota globale del 40% da fonti senza emissioni, così come il 91% dei nuovi impianti sono rinnovabili

Per la prima volta nel 2023 oltre il 40% dell’energia elettrica generata nel mondo proviene da fonti a zero emissioni di carbonio. Lo evidenziano un paio di report BloombergNEF (“Power Transition Trends 2024” e “2H 2024 Renewable Energy Investment Tracker”) le cui previsioni di crescita delle energie rinnovabili per il 2024 confermano che la transizione verso un’economia da fonti rinnovabili è inarrestabile, nonostante le significative sfide da affrontare a livello globale. I maggiori contributi provengono dall’idroelettrico (14,7%), mentre eolico e fotovoltaico arrivano al nuovo record di 13,9% e il nucleare di poco sopra il 9%.



9 impianti nuovi su 10 sono rinnovabili

Il rapporto evidenzia un altro dato importante: le nuove installazioni sono quasi interamente solo rinnovabili arrivando alla quota del 91% del totale degli impianti energetici, in forte aumento rispetto all’83% dell’anno precedente, e al contrario delle fonti fossili che si sono fermate al 6%. Il fotovoltaico, in particolare, ha vissuto un boom senza precedenti. L’anno scorso sono stati installati 428 GW di nuova capacità solare, con un aumento del 76% rispetto all’anno precedente. La capacità globale ha raggiunto 1,6 TW, un traguardo che posiziona il solare come la tecnologia rinnovabile in più rapida crescita nel mondo.

Ma c’è ottimismo anche per il 2024, si prevede infatti che il settore delle energie rinnovabili continuerà a crescere, sostenuto da investimenti significativi. Nei primi sei mesi del 2024, sono stati investiti 313 miliardi di dollari in nuovi progetti di energia rinnovabile, in linea con i livelli di investimento del primo semestre del 2023.



Le questioni aperte

Sono tuttavia diverse le criticità che ostacolano il cammino delle rinnovabili. Tra queste il continuo calo dei moduli solari che sta rallentando il ritmo di crescita degli investimenti complessivi. Inoltre, i colli di bottiglia nelle reti di distribuzione in alcuni mercati stanno creando ulteriori ostacoli allo sviluppo dei progetti solari. Anche l’eolico ha mostrato segnali contrastanti. Gli investimenti nelle pale nella prima metà del 2024 sono stati pari a 90,7 miliardi di dollari, in calo dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’eolico onshore ha affrontato sfide legate alle autorizzazioni e alla connessione alla rete, rallentando così il ritmo di crescita.



I maggiori paesi rinnovabili

Sono dieci le economie che hanno rappresentato quasi i tre quarti della produzione totale di energia rinnovabile nel 2023. Ai primi 5 posti troviamo la Cina che continua a dominare il mercato globale, nonostante una lieve diminuzione degli investimenti del 4% nel primo semestre del 2024; gli Stati Uniti che con l’adozione del l’Inflation Reduction Act ha stimolato un’enorme mole di investimenti diventando il secondo mercato mondiale. Seguono poi il Brasile, il Canada e l’India. Un caso interessante è rappresentato dal Pakistan, che ha visto una crescita sorprendente degli investimenti nel solare, passando dal 14° posto al 5° nella classifica globale dei nuovi investimenti in energia solare.



