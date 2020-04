Piero Gattoni e Angelo Baronchelli confermati Presidente e Vice Presidente del Consorzio. Transizione energetica e agricoltura innovativa i due pilastri per il prossimo triennio

Si è tenuto il Consiglio di Amministrazione del CIB - Consorzio Italiano Biogas - per l’elezione del Presidente e il Vice Presidente per il prossimo triennio che ha confermato sia il Presidente uscente, Piero Gattoni, che il Vice Presidente, Angelo Baronchelli.

“Vorrei ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata che dà continuità al lavoro svolto in questi ultimi tre anni - ha commentato Angelo Baronchelli - . Ora dobbiamo proseguire il percorso di rafforzamento e sostegno alle nostre imprese attraverso l’ascolto delle esigenze dei soci e il dialogo costante con i territori e le istituzioni. Solo così il patrimonio acquisito dalle nostre imprese potrà contribuire positivamente al rilancio economico del Paese”.

Parere concorde anche il Presidente, Piero Gattoni, che ribadisce: “Mai come in questo momento di emergenza percepiamo l’attenzione per il lavoro che quotidianamente svolgiamo nelle nostre aziende. Dobbiamo farci portavoce di un nuovo modello di impresa sostenibile e circolare, il modello del Biogasfattobene®, che abbiamo costruito in questi anni, caratterizzato da un’agricoltura attenta alla produzione di cibo di qualità, che innova le pratiche agro ecologiche, tutela e migliora la naturale fertilità dei suoli e che può contribuire alla decarbonizzazione di diversi settori, a partire dai trasporti. Le nostre imprese, insieme a quelle del settore delle rinnovabili, possono guidare la transizione energetica e avere un ruolo centrale nel rilancio dell'economia del Paese”.