Il fumo degli incendi impedisce infatti ai pannelli solari di catturare la luce del sole e la produzione di energia solare è arrivata a crollare di oltre il 50%. Giù anche le temperature

Gli incendi in Canada di queste settimane, oltre a peggiorare la qualità dell’aria e della visibilità nel Nord Est (ma anche a New York), sta creando enormi problemi anche alla produzione solare e fotovoltaica. Il fumo degli incendi impedisce infatti ai pannelli solari di catturare la luce del sole e la produzione di energia solare in zona è arrivata a crollare di oltre il 50%.



Dimezzata la produzione

L’allarme è stato lanciato dall’ISO New England, l’operatore della rete, secondo cui la produzione di energia solare nel New England è stata inferiore del 56% rispetto alla settimana scorsa durante i periodi di picco della domanda. L’energia solare rappresenta circa il 3% della produzione di elettricità nel New England, mentre il gas naturale e il nucleare sono le fonti principali, rispettivamente con il 52% e il 26%.

L’ISO di New York ha dichiarato che il fumo degli incendi in Canada, che blocca la luce del sole, ha comportato una riduzione combinata del picco di produzione di energia solare di 1.466 MWh per il 6-7 giugno, per un picco totale di produzione di due giorni di 4.405 MW. MWh

Nell’area servita dall’interconnessione PJM, dalla Carolina del Nord all’Illinois, la produzione di energia solare questa settimana è stata del 25% inferiore ai livelli medi di produzione della scorsa settimana.



Calate le temperature

"Il fumo degli incendi canadesi ha anche abbassato le temperature effettive nel New England rispetto alle previsioni dei modelli meteorologici. Ciò comporta una riduzione della domanda sulla rete regionale, in quanto cala l'utilizzo dell'aria condizionata" ha dichiarato l’ISO New England.

“Poiché queste condizioni di fumo non hanno precedenti nella regione, le informazioni storiche su cui basarsi sono scarse, se non nulle, e questo complica ulteriormente la generazione di previsioni accurate”, ha aggiunto l’operatore di rete. Secondo l’ISO New England, il crollo della produzione di energia solare e l’abbassamento delle temperature dovuto al fumo rendono difficile la previsione della domanda per la rete.