Da domani all’8 aprile la nuova manifestazione di Italian Exhibition Group alla fiera di Rimini, in contemporanea con il ForumTech di Italia Solare

Si apre alla fiera di Rimini SEC – Solar Exhibition and Conference by Key Energy, il market place di Italian Exhibition Group sul solare fotovoltaico, in contemporanea con il ForumTech 2022 di ITALIA SOLARE (6-8 aprile). Dagli impianti su scuole o edifici pubblici alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici delle flotte aziendali, dal fotovoltaico per l’industria all’agrivoltaico che permette di utilizzare grandi superfici senza sottrarre nulla alle colture agricole: IEG riunisce la community del solare con le soluzioni per cogliere il momento propizio per il fotovoltaico in Italia, per abbattere il costo della bolletta energetica e aumentare la diversificazione della produzione di energia.



Gli appuntamenti

Dopo i saluti istituzionali del Presidente IEG Lorenzo Cagnoni, dell’Onorevole Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della transizione Ecologica, di Anna Montini, Assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Sviluppo sostenibile del Comune di Rimini e di Paolo Rocco Viscontini, Presidente ITALIA SOLARE, alle 10 si apre la parte convegnistica di ForumTech con una sessione dedicata ai moduli e una agli inverter fotovoltaici, poi seguite da una sessione sul Balance of System e quindi sull’idrogeno verde. La prima giornata si chiuderà con il primo convegno SEC a cura di Motus-E e Vaielettrico, “Dal fotovoltaico all’auto elettrica: un ecosistema in movimento” con interventi di Enrico Piraccini, Gruppo Hera, Claudia Carani, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Fabrizio Modica, Head of Marketing e-Mobility di Enel X Italia, Mario Spagnoli, GSE, Giorgio Lazzari, Direttore di Geetit, Gruppo Termal, Luca Busi, Ad di Sibeg (Coca Cola), Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, Alberto Stecca, Silla Industries, Gianni Catalfamo, One Wedge, e Fabio Ciccone, Technical Promotion Electrification & Automation, Siemens SpA.



L’evento

SEC è l’evento per i decisori pubblici o privati che vogliano cogliere oggi l’opportunità di alimentare il proprio capannone, la sede del municipio di un piccolo borgo o la flotta di veicoli senza ricorrere a fonti fossili, diventando parte di una comunità energetica o godendo dei benefici del Superbonus al 110%. IEG, inoltre, mette in dialogo la community del solare con alcune filiere industriali delle manifestazioni del proprio catalogo fieristico, come quelle di turismo e food & beverage.