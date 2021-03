Oltre 10mila le città coinvolte e 799 i centri che hanno concretizzato politiche volte a introdurre le energie pulite nei loro contesti urbani

Circa un quarto della popolazione mondiale urbana, ovvero un miliardo di persone, vive in città che si sono già date obiettivi di mitigazione climatica e, più precisamente, hanno implementato politiche sulle energie rinnovabili. È quanto emerge dallo studio pubblicato da REN21, comunità globale che raccoglie scienziati, governi, no profit e settore privato sul tema delle rinnovabili. Si tratta della seconda edizione della ricerca, che mira a valutare come i centri urbani di tutto il mondo sfruttino le fonti di energia pulita nella loro lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico.



Le città mondiali con obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ammontano oggi a oltre 10.500. Dallo scorso anno, sono 796 quelle impegnate sull’obiettivo di decarbonizzazione totale, una crescita significativa rispetto alla quota di 100 che si registrava alla fine del 2019. Per quanto riguarda invece il numero di centri urbani con specifici obiettivi e politiche sul tema delle rinnovabili, questo è pari, secondo REN21, a 1300. In particolare, 834 città hanno obiettivi vincolanti in almeno uno dei settori tra energetico, di riscaldamento e del trasporto e 610 si sono impegnate a sfruttare al 100% le fonti rinnovabili.



Sono invece 799 i centri che hanno già concretizzato una serie di politiche volte a introdurre le energie pulite nei loro contesti urbani. Per esempio, approvando iniziative dedicate a creare un ambiente di supporto all’introduzione delle nuove energie, politiche fiscali e finanziarie o politiche di regolamentazione per incentivare il cambiamento nel settore edile e dei trasporti. In Italia, circa la metà della popolazione urbana (il 47%) vive in una città impegnata sul tema. In particolare, i centri urbani con obiettivi vincolanti sulle rinnovabili sono 59, quelli che hanno già delle politiche in atto sono 97 e, infine, sono 57 quelli che si sono impegnati sulla strada della decarbonizzazione totale. Secondo la ricerca, il primo passo effettuato dai centri urbani per entrare nel mondo delle energie pulite è quello di garantire il loro stesso approvvigionamento tramite fonti rinnovabili.



Tuttavia, secondo Rana Adib, direttrice esecutiva di REN21, ciò rappresenta solo una delle molte opportunità a disposizione dei leader urbani. Adib riporta come esempio varie città che, in maniera ambiziosa, pensano alle rinnovabili in ogni aspetto della vita urbana, dalle regolamentazioni in maniera edile, alle obbligazioni energetiche fino alla possibile imposizione di una data finale all’utilizzo di combustibili fossili e carbone. Lo studio ricorda, infine, i molti benefici ottenibili a livello locale dall’integrazione delle nuove energie oltre alla riduzione delle emissioni. Per esempio, la creazione di nuovi posti di lavoro, una migliore qualità della vita e una maggiore cura della salute dei cittadini.