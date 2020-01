È la terza cessione nell'arco di poche settimane nell’ambito del piano di risanamento del gruppo

Prosegue il piano di dismissioni di TerniEnergia, che dovrebbe portare la utility umbra fuori dalla crisi. La società quotata ha ceduto NewcoEnergy, proprietaria dell' impianto di biodigestione e produzione di biometano in costruzione in provincia di Lecce, alla società di servizi ambientali Buttol per 2,9 milioni. Il closing è previsto entro il mese di marzo.

Questa è la terza cessione nell'arco di poche settimane e si inserisce nel piano di risanamento del gruppo, che prevede la dismissione di vari impanti, con un complessivo beneficio finanziario di circa 90,7 milioni (di cui circa 51,2 milioni di riduzione dell' esposizione finanziaria).