L’ad Ferraris: siamo i primi consumatori di energia in Italia e ora vogliamo diventare un big player delle rinnovabili

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha lanciato un bando di gara europeo per 20 nuovi impianti fotovoltaici, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Un altro bando sarà lanciato il prossimo autunno, per altri 50 impianti. Entra così nel vivo il programma per la produzione di energia elettrica da fonte green del Gruppo Fs Italiane annunciato dall'amministratore delegato Luigi Ferraris con il Piano industriale 2022-2031.



Cosa dicono i bandi

Tramite la controllata Ferservizi, Fs ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea un bando di gara da 130 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei primi 20 "impianti di produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici - come si legge nel bando - da eseguirsi presso le aree di proprietà del Gruppo Fs Italiane limitrofe alle sottostazioni elettriche ferroviarie". Un passo in avanti importante, per FS, nell'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Già nel 2027, secondo il piano, Fs coprirà il 40% del proprio fabbisogno energetico, producendo fino a 2,6 TWh, con un investimento di oltre 1,6 miliardi di euro. Il bando per i primi 20 impianti è stato lanciato da Ferservizi il 9 gennaio: si compone di quattro lotti e copre l'intero territorio italiano, con l'individuazione di apposite aree di proprietà Rfi (la società di FS gestore dell'infrastruttura ferroviaria e capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo) e Anas (la società delle strade del Polo Infrastrutture).



Le parole di Ferraris

"Noi come Ferrovie dello Stato, movimentiamo il Paese e siamo grandi consumatori di energia – ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo Fs, Luigi Ferraris, nel corso della tavola rotonda 'La ripartenza: aziende energivore e risparmio intelligente” - i primi in Italia, con il 2% del consumo nazionale. Abbiamo quindi una grande responsabilità con il fine di contribuire al risparmio energetico. In tal senso, ci siamo dati l'obiettivo di diventare autoproduttori di energia, il che ci consentirà di diventare uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile".