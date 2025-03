Nella campagna romana sorgerà in via Portuense in quasi 44 ettari di terreni; previsto anche il potenziamento degli impianti eolici dell’Edison e dell’Ivpc presenti tra Campania e Molise, che prevedono la riduzione del numero di generatori.

Un grande impianto fotovoltaico nella campagna romana e tutta una serie di repowering di impianti eolici che prevede la completa ricostruzione e la riduzione delle pale presenti, sono stati autorizzati nell’ambito della procedura di Valutazione Impatto Ambientale dal ministero dell’Ambiente.



Fotovoltaico in una cava a Roma

Sorgerà un impianto un mega impianto fotovoltaico all’interno di due rami di una vecchia cava nella campagna romana. Il progetto, che ha ricevuto il via libera nell’ambito della procedura di Valutazione Impatto Ambientale Pniec-Pnrr si trova in via Portuense e ha una potenza 10.916,92 kWp + 11.148,06 kWp La superficie dell'area di intervento è di 43,8 ettari e nel progetto si dichiara terminata la fase di coltivazione della cava. Per il recupero ambientale si prevede “una ridefinizione morfologica dell’intera area della cava di via Portuense seguendo le linee paesaggistiche delle aree limitrofe, ovvero quelle della Campagna Romana Meridionale, finalizzata al ripristino dell'attività agricola ante operam sulla maggior parte dell'area, senza alcun ingresso di materiale dall'esterno del sito di cava”. Si prevede anche il ricolmamento del laghetto oggi presente, realizzato a servizio dell'impianto di lavorazione inerti. Il progetto di recupero ambientale prevede la completa rimozione di capannoni e impianti di prima lavorazione.



Repowering eolici

Sono numerosi anche i repowering eolici autorizzati, o per meglio dire che non devono sottostare alla procedura di via del ministero dell’Ambiente e che vedono coinvolta Edison, ma anche Ivpc, tra Campania e Molise.

Per Edison Rinnovabili si è conclusa con esito "da non assoggettare a Via" la procedura di verifica di assoggettabilità a Via (Pniec-Pnrr) per il progetto di adeguamento tecnico dell'impianto eolico sito nel Comune di Lucito (Campobasso) mediante intervento di repowering e riduzione numerica degli aerogeneratori. Sostituzione dei 17 aerogeneratori esistenti con nuovi 9 aerogeneratori di potenza unitaria 6,6 MW per una potenza totale di 59,4 MW.

Stessa sorte per il progetto di integrale ricostruzione di un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori di potenza unitaria 6,6 MW per una potenza complessiva di 85,8 MW in provincia di Avellino nei comuni di Bisaccia, Vallata e Andretta con smantellamento di 18 aerogeneratori di potenza pari a 54 MW.

Via libera anche per il progetto di integrale ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori di potenza unitaria 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,80 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione ancora nei comuni avellinesi di Andretta, Bisaccia e Vallata, con smantellamento di 35 aerogeneratori di potenza pari a 70 MW.

Quanto poi a Ivpc, è stato autorizzato un progetto per il rifacimento di un parco eolico composto da 16 turbine della potenza di 6,1 MW per una potenza complessiva di generazione pari a 97,6 MW nei comuni foggiani di Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Sant'Agata di Puglia.