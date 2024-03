I progetti valutati tra eolico, idroelettrico, ma anche cogenerazione, si trovano in Campania, Basilicata, Sardegna, Lombardia e alto Adriatico

Edison punta a ridurre l’impatto dei suoi impianti eolici in Campania ricostruendo gli impianti con meno pale e una maggiore potenza, ma ci sono anche progetti di altre aziende sul fotovoltaico utility scale in Sardegna e verifiche preliminari di assoggettabilità per una centrale idroelettrica sul Gran Sasso

e una centrale di raffreddamento nel lodigiano. Sono alcune delle procedure di Valutazione di impatto ambientale sul tavolo in questo momento del Ministero dell’Ambiente consultabili a questo link https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedu... .



I progetti Edison in Campania

Tra i diversi progetti viene segnalata la valutazione in corso per il progetto Edison Rinnovabili di integrale ricostruzione di un impianto eolico composto da 10 aerogeneratori di potenza unitaria 6,6 MW per una potenza complessiva di 66,6 MW e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) che punta a smantellare 47 aerogeneratori di potenza pari a 33,20 MW. Della stessa azienda alcuni progetti analoghi che prevedono: la ricostruzione di un impianto eolico da 8 pale di potenza unitaria 6 MW per una potenza complessiva di 48 MW nei comuni di Vallata (AV) e Bisaccia (AV), con smantellamento di 24 aerogeneratori di potenza pari a 48 MW; sempre nella stessa zona il dimezzamento da 35 a 18 aerogeneratori che farebbe passare però da 70 MW a 118 MW la potenza installata. Mentre per Winbis tra Vallata e Andreatta (AV) è prevista una riduzione dell’impatto ambientale passando da 18 a 13 pale per 85,8 MW. Un altro progetto eolico riguarda l’azienda Monte Raitiello srl che nel Comune di Muro Lucano (PZ) prevede una riduzione degli interventi previsti. C’è poi la conclusione della richiesta per il potenziamento dell’impianto fotovoltaico di OPR Sun nel comune di Villacidro nel Sud Sardegna e relative opere di connessione.



Procedure di assoggettabilità

Tra le procedure di assoggettabilità alla VIA troviamo: una centrale idroelettrica Enel che deve ripristinare un canale di gronda nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia; l’apertura di un’istruttoria tecnica che coinvolge EP Produzione che vuole realizzare un sistema di raffreddamento con torri di tipo ibrido a servizio del gruppo 5 presso la sua Centrale di Tavazzano Montanaso (LO); il miglioramento sismico della Diga A2A di Trepidò. Verifiche amministrative sono in corso per un impianto di cogenerazione alimentato a fonte rinnovabile (biogas) presso l'insediamento produttivo Egidio Galbani di Corteolona e Genzone (PV) e per il Progetto di decommissioning del Terminale marino T1 (ex Agip1) di Eni S.p.A. ubicato al largo di Ravenna, nel settore settentrionale del mare Adriatico.