La società elettrica di stato Gb Energy doveva impiegare il denaro per investire nelle energie rinnovabili in collaborazione con Crown Estate. La decisione del Tesoro arriverà nei prossimi mesi.

Il Dipartimento del Tesoro britannico sta valutando la possibilità di tagliare in giugno i piani di finanziamento per la società elettrica statale Gb Energy da 8,3 miliardi di sterline per guidare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Una delle opzioni – apprendiamo da Reuters - è che il Tesoro tagli i 3,3 miliardi di sterline precedentemente stanziati per finanziare prestiti a basso interesse tramite le autorità locali per progetti come pannelli solari sui tetti e progetti eolici di proprietà condivisa. La società avrebbe dovuto collaborare con Crown Estate – l’agenzia che supervisiona le partecipazioni pubbliche del della corona britannica - per portare 20-30 gigawatt di nuovi sviluppi eolici offshore alla fase di locazione dei fondali marini entro il 2030.

La riduzione dei finanziamenti arriva in un momento in cui la Gran Bretagna mira a decarbonizzare in gran parte il suo settore energetico entro il 2030, riducendo la sua dipendenza dalle centrali elettriche a gas e aumentando rapidamente la sua capacità di energia rinnovabile.

"Siamo pienamente impegnati in Gb Energy, che è al centro della nostra missione di rendere la Gran Bretagna una superpotenza dell'energia pulita e di garantire che le case siano più economiche e più pulite da gestire", ha detto alla Reuters un portavoce del governo britannico in una dichiarazione.