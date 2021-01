La società giapponese Mitsubishi Heavy Industries la costruirà per conto del produttore voestalpine che ha realizzato nel suo stabilimento principale di Linz un impianto che produce idrogeno dall'acqua

Sorgerà in Austria la più grande acciaieria a idrogeno al mondo. La realizzerà la giapponese Mitsubishi Heavy Industries per conto del produttore austriaco voestalpine. A regime - leggiamo su Ansa.it - la produzione sarà di 250.000 tonnellate di acciaio all'anno. L'utilizzo dell'idrogeno permetterà di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra CO2 da parte dell'acciaieria.

Il gas sarà usato come combustibile per ridurre il minerale ferroso e trasformarlo in ferro, eliminando l'ossigeno. È questa l'operazione che produce più CO2 nel corso della produzione dell'acciaio. Il processo che sarà applicato dalla Mitsubishi in Austria si chiama DRI (Directed Riduction Iron) e sostituisce i tradizionali altoforni. Usando l'idrogeno in questa operazione, le emissioni di CO2 vengono eliminate.

Nel 2019 voestalpine ha realizzato nel suo stabilimento principale di Linz un impianto che produce idrogeno dall'acqua, utilizzando fonti di energia rinnovabili, quindi a zero emissioni di gas serra. In Italia, la società impiantistica Danieli sta collaborando con la tedesca SMS (leader mondiale nella costruzione di acciaierie) per sviluppare impianti siderurgici a idrogeno.