L'impianto produrrà 50 megawatt di elettricità ricavati dall'energia solare

Algeria e Germania hanno firmato un protocollo d'intesa per la costruzione della prima centrale a idrogeno verde del Paese nordafricano, con una capacità produttiva di 50 MW. Le firme sono state apposte a margine della quarta Giornata dell'Energia algero-tedesca svoltasi ad Algeri. "Sonatrach e l'azienda tedesca del gas Vng hanno firmato un memorandum d'intesa volto a vagliare opportunità di cooperazione per la realizzazione di progetti nel campo dell'idrogeno e dell'ammoniaca verde, con l'obiettivo di esportarli in Germania", si legge in un comunicato dalla compagnia di stato algerina.



Dopo la firma, il ministro dell'Energia algerino Mohamed Arkab ha dichiarato che il protocollo d'intesa riguarda la realizzazione del "primo progetto" in Algeria per la produzione di idrogeno verde. Arkab ha spiegato che l'impianto produrrà 50 megawatt di elettricità ricavati dall'energia solare. Il ministro algerino ha sottolineato che questo progetto consentirà all'Algeria di beneficiare dell'esperienza tedesca, all'avanguardia nel campo delle energie nuove e rinnovabili. Dal canto suo Franziska Brantner, sottosegretaria tedesca all'Economia e alla Protezione del clima, ha dichiarato che "stiamo lavorando insieme per un futuro europeo e africano più verde per le generazioni future. "Abbiamo una volontà politica comune per realizzare il progetto", ha dichiarato.